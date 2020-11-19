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19 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Sokağa çıkma yasağında nereler açık olacak? Hafta sonu bakkal ve marketler açık olacak mı? İşte çalışma saatleri... Son dakika: Sokağa çıkma yasağında nereler açık olacak? Hafta sonu bakkal ve marketler açık olacak mı? İşte çalışma saatleri...
Sokağa çıkma yasağında nereler açık olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs yeni tedbirleri kapsamında hafta sonu 81 ile sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Cuma günü saat 20:00'da başlayacak yasaklar öncesinde market ve bakkalların çalışma saatleri sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, sokağa çıkma yasağında nereler açık olacak? Hafta sonu bakkal ve marketler açık olacak mı? İşte çalışma saatleri...
Giriş Tarihi: 19.11.2020 17:18 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 17:26
Sokağa çıkma yasağında nereler açık olacak? Hafta sonu bakkal ve marketler açık olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hafta sonu saat 10:00 ile 20:00 saatleri arasında uygulanacak sokağa çıkma yasağında market ve bakkalların açık olup olmayacağı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kafeler, restoranlar ve kahvehanelerin kapanması için gelen açıklama sonrasında açık olacak yerlerde merak ediliyor. İşte, sokağa çıkma yasağında nereler açık olacak? Hafta sonu bakkal ve marketler açık olacak mı? İşte çalışma saatleri...
GALERİ DEVAM EDİYOR MARKETLER SAAT KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeye göre sokağa çıkma yasağı saat saatlerinde marketler hafta sonu kapalı olacak. Ancak saat 10.00 ve 20.00 arasında tüm market ve bakkallar hizmet verecek. Yani Cumartesi ve Pazar günü market ve bakkallar saat 20.00'den sonra kapalı olacak.
HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLER AÇIK MI? MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?
Kabine toplantısı sonrası alınan yeni kararlara göre alışveriş merkezleri ve marketler hafta sonu sokağa çıkma yasağında açık olacak. Hafta sonu marketler saat 10:00'da açılacak ve saat 20:00'de kapanacak. Aynı şekilde bakkallar da hafta sonu bu saatler arasında açık olacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 20.11.2020 Cuma günü saat 20:00 den itibaren geçerli olacak şekilde;
Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ila 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabileceklerdir.
Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yemeiçme yerleri 10:00 ila 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel al hizmeti verecek şekilde açık olabilecektir. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00 den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecektir.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00 20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır. Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00 den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00 a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00 den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.