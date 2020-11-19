Sokağa çıkma yasağında nereler açık olacak? Hafta sonu bakkal ve marketler açık olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hafta sonu saat 10:00 ile 20:00 saatleri arasında uygulanacak sokağa çıkma yasağında market ve bakkalların açık olup olmayacağı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kafeler, restoranlar ve kahvehanelerin kapanması için gelen açıklama sonrasında açık olacak yerlerde merak ediliyor. İşte, sokağa çıkma yasağında nereler açık olacak? Hafta sonu bakkal ve marketler açık olacak mı? İşte çalışma saatleri...