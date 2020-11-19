Emekliye beklenmedik zam müjdesi: 2021 Ocak zammı sonrasında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Taban - tavan...

2021 Ocak zammı sonrasında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı kısa süre sonra belli olacak. Kasım ayının son günlerine geldiğimiz dönemde yaklaşış 13 milyon emekliyi ilgilendiren yeni yıl zam oranları belli olacak. Merkez Bankası'nın Kasım ayı beklenti anketindeki bu yıla ilişkin yüzde 12.47'lik enflasyon tahmini, ikinci 6 aylık enflasyonun yüzde 6.35 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor. Bilindiği üzere emekliler yılda iki kez ikramiye ve maaşlarına zam alıyor. Emekliler maaşlarına yapılacak zam oranları için uzmanlar tarafından gelecek yorumlar bekleniyor. İşte, 2021 Ocak zammı sonrasında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Taban - tavan...