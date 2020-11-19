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19 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Emekliye beklenmedik zam müjdesi: 2021 Ocak zammı sonrasında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Taban - tavan... Emekliye beklenmedik zam müjdesi: 2021 Ocak zammı sonrasında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Taban - tavan...
2021 Ocak zammı sonrasında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı kısa süre sonra belli olacak. Kasım ayının son günlerine geldiğimiz dönemde yaklaşış 13 milyon emekliyi ilgilendiren yeni yıl zam oranları belli olacak. Merkez Bankası'nın Kasım ayı beklenti anketindeki bu yıla ilişkin yüzde 12.47'lik enflasyon tahmini, ikinci 6 aylık enflasyonun yüzde 6.35 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor. Bilindiği üzere emekliler yılda iki kez ikramiye ve maaşlarına zam alıyor. Emekliler maaşlarına yapılacak zam oranları için uzmanlar tarafından gelecek yorumlar bekleniyor. İşte, 2021 Ocak zammı sonrasında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Taban - tavan...
Giriş Tarihi: 19.11.2020 17:47 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 17:59
Emekli vatandaşların merakla beklediği maaş zammı için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ocak ayına kısa süre kala emekli son 6 ay için beklenen enflasyon tahminleri paylaşılıyor. Bilindiği üzere emekliler her yıl 2 zam ve 2 ikramiye ödemesi alınıyor. Yaklaşık 13 milyon emeklinin maaşlarının belirlenmesinde en önemli etken enflasyon rakamları oluyor. 2021 Ocak zammında ise Temmuz ve Ocak ayları arasında 6 aylık enflasyon rakamları etkili olacak. İşte, 2021 Ocak zammı sonrasında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Taban - tavan...
GALERİ DEVAM EDİYOR EMEKLİ 2021 OCAK AYI MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLMASI BEKLENİYOR?
SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine hakem kurulu kararı kapsamında yüzde 3 zam yapılması, ikinci altı aylık dönemde ise yüzde 4 zam yapılması bekleniyor. Lakin açıklanan enflasyon verilerine göre oluşan enflasyon farkları yapılacak zam oranlarına eklenerek emeklilerin maaşlarına yansıtılacak.
Bu duruma göre Ocak ayı enflasyon farkı yüzde 2 olarak hesaplanırsa yapılacak yüzde 3 zamla birlikte emeklilerin maaşlarına yüzde 5 oranında zam yansıtılmış olacak. Ocak artışı yüzde 3 olursa en düşük maaş; memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 830 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 898 liraya yükselecek. Eğer oran yüzde 5'e yükselirse, en düşük memur maaşı 3 bin 905, memur emeklisi maaşı da 2 bin 955 liraya ulaşacak.
SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİ OCAK AYI ZAMMI NE KADAR OLMASI BEKLENİYOR?
SSK ve Bağkur emeklileri için Ocak ayında gelen zamlarla birlikte maaşlarının 286,25 TL'ye varan artış görüleceği tahmin ediliyor. En yüksek emekli maaşı 6.375,37 TL olurken gelen zam oranı ile beraber 6.661,62 TL olacağı tahminler arasında yerini aldı.
NASIL DEĞİŞECEK?
Ocak artışı yüzde 3 olursa en düşük maaş; memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 830 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 898 liraya yükselecek. Eğer oran yüzde 5'e yükselirse, en düşük memur maaşı 3 bin 905, memur emeklisi maaşı da 2 bin 955 liraya ulaşacak.