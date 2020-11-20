Sokağa çıkma yasağında izin nasıl alınır? Sokağa çıkma yasağı iş, hastaneye gitmek için izin nasıl, nereden alınır? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Hafta sonu itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması tüm Türkiye'de başlayacak. Kısıtlamanın başlamasının ardından hastaneye ve işlerine gitmek isteyenler nasıl izin alabileceğini sorguluyor. Bilindiği üzere enerji kolunda yer alanlar için çalışma hayatına devam edecek. İşte, sokağa çıkma yasağında izin nasıl alınır? Sokağa çıkma yasağı iş, hastaneye gitmek için izin nasıl, nereden alınır?