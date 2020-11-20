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Haberler Galeri Son dakika: Sokağa çıkma yasağında izin nasıl alınır? Sokağa çıkma yasağı iş, hastaneye gitmek için izin nasıl, nereden alınır?

Son dakika: Sokağa çıkma yasağında izin nasıl alınır? Sokağa çıkma yasağı iş, hastaneye gitmek için izin nasıl, nereden alınır?

Sokağa çıkma yasağında izin nasıl alınır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren sokağa çıkma yasağı için yeni gelişmeler yaşanıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma kısıtlamasının detayları paylaşıldı. Sokağa çıkma yasağında izin nasıl alınır? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte, sokağa çıkma yasağı iş, hastaneye gitmek için izin nasıl, nereden alınır?

Giriş Tarihi: 20.11.2020 23:17 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 23:31
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Son dakika: Sokağa çıkma yasağında izin nasıl alınır? Sokağa çıkma yasağı iş, hastaneye gitmek için izin nasıl, nereden alınır?

Sokağa çıkma yasağında izin nasıl alınır? Sokağa çıkma yasağı iş, hastaneye gitmek için izin nasıl, nereden alınır? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Hafta sonu itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması tüm Türkiye'de başlayacak. Kısıtlamanın başlamasının ardından hastaneye ve işlerine gitmek isteyenler nasıl izin alabileceğini sorguluyor. Bilindiği üzere enerji kolunda yer alanlar için çalışma hayatına devam edecek. İşte, sokağa çıkma yasağında izin nasıl alınır? Sokağa çıkma yasağı iş, hastaneye gitmek için izin nasıl, nereden alınır?

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Son dakika: Sokağa çıkma yasağında izin nasıl alınır? Sokağa çıkma yasağı iş, hastaneye gitmek için izin nasıl, nereden alınır?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA ÇALIŞMA İZNİ NEREDEN ALINIR?

Sokağa çıkma yasaklarında istisna kapsamında olan iş yerlerinden fırın çalışanları, dağıtım şirketi çalışanları, lojistik ve akaryakıt çalışanları, gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli olanlar, iş yerlerine ulaşmak için evden çıktıklarında e-devlet üzerinden çalıştıkları yerleri gösteren belgeyi yazıcıdan çıktısını almalı ya da ekran görüntüsü öyle yola çıkmalı.

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Son dakika: Sokağa çıkma yasağında izin nasıl alınır? Sokağa çıkma yasağı iş, hastaneye gitmek için izin nasıl, nereden alınır?

Yolda uygulama yapan emniyet görevlileri, jandarma ve uygulama yapmaya yetkili tüm kamu görevlilerine bu belgeyi göstererek ulaşmak istedikleri yeri söylemeyip geçiş izini alabilecek.

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Son dakika: Sokağa çıkma yasağında izin nasıl alınır? Sokağa çıkma yasağı iş, hastaneye gitmek için izin nas��l, nereden alınır?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF OLAN VATANDAŞLAR

- Bu Genelgenin (2) numaralı başlığında yer alan "Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda" yönetici, görevli veya çalışanlar,

-Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri dahil),

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Son dakika: Sokağa çıkma yasağında izin nasıl alınır? Sokağa çıkma yasağı iş, hastaneye gitmek için izin nasıl, nereden alınır?

- Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay ve AFAD'da görev alanlar,

- Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,