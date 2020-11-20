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20 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Hangi illere yasak geldi? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller! İşte o saatler... Son dakika: Hangi illere yasak geldi? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller! İşte o saatler...
65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri son saatlerin araştırılan konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre sokağa çıkma kısıtlaması Cumartesi günü saat 20:00'da başlayacak. Bilindiği üzere 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara kısıtlamalar gelmeye devam ediyordu. Belirli saatlerde esneklik sağlanacağı yaş grubu için beklenen açıklama geldi. İşte, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller! İşte o saatler...
Giriş Tarihi: 20.11.2020 21:55 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 22:05
Hangi illere yasak geldi? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan illerde var? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında yeni koronavirüs tedbirleri devreye girdi. Birçok mekanın kapanması ve paket servise dönmesinin yanı sıra hafta sonu belirli saatler arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Salgının bulaşmasında risk grubunda bulunan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için yasak getirilen iller sorgulanan konular arasında bulunuyor. Hangi illere yasak geldi? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller! İşte o saatler...
GALERİ DEVAM EDİYOR İşte o soru ve cevapları : Soru 1. 20 yaş altında olup da üniversitelerde yüz yüze eğitim gören öğrenciler ile profesyonel veya milli sporcu olanlar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf mıdır?
Cevap 1: Bazı üniversitelerde teknik eğitim veren mühendislik fakültesi/tıp fakültesi gibi bölümlerde yüz yüze eğitim devam etmektedir. Bu yaş grubundaki öğrencilere durumlarını belgelemeleri amacıyla üniversite yönetimince ders programını gösterir şekilde özel bir belge verilecek olup, bu belgenin gerektiğinde ibrazı ile 20 yaşın altındaki öğrenciler bu yaş grubu için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır.
20 yaş altı profesyonel veya milli sporcular, profesyonel veya milli sporcu olduklarını belgelemeleri kaydıyla sportif faaliyetleri (müsabaka, antrenman, bu amaçlarla seyahat vb.) kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır.
Soru 2. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın şehirlerarası seyahatlerinde izin belgesi gerekli midir?
Cevap 2: 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 20.05.2020 tarih ve 8206 sayılı Genelgemiz çerçevesinde ancak Seyahat İzin Belgesi almaları koşuluyla şehirlerarası seyahat edebilecek olup her türlü şehirlerarası toplu ulaşım aracına (uçak, otobüs, tren, vapur vb.) ilişkin bilet satış sürecinde Seyahat İzin Belgesinin alınmış olması şartı aranacaktır.
Soru 3. 65 yaş ve üzerindeki sağlık çalışanları (doktor, diş hekimi, eczacı vb.), seçimle göreve gelenler (belediye başkanı, muhtar vb.), avukat, akademisyen, veteriner, serbest muhasebeci-mali müşavir gibi meslek gruplarının mensupları bu yaş grubu için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına tabi midir?
Cevap 3: Genelge ile gün içerisinde 10:00 ile 13:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan iş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz edenler istisna tutulduğundan yukarıda adı geçen meslekleri icra eden 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız kısıtlamadan muaftır
Soru 4. 20 yaş altı genç ve çocuklar şehir içi veya şehirlerarası yolculuğu nasıl yapacaklar?
Cevap 4: 20 yaş altı gençler ve çocuklarımız 30.05.2020 tarih ve 8558 sayılı Genelgemizde belirlenen çerçeve içerisinde yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabileceklerdir