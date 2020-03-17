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Son dakika: Düğünler iptal mi olacak? Corona virüsü nedeniyle düğün salonları kapatılacak mı?

Son dakika haberi... Düğünler iptal mi olacak? Düğün salonları kapatılacak mı? Türkiye'de corona virüsü vakasına rastlanmasının ardından önlemler kademeli olarak artırıldı. Corona virüsü tedbirleri kapsamında bazı işletmelerin faaliyetleri geçici olarak durduruldu. Genelge kapsamında kapatılan yerler duyuruldu. Peki, düğünler iptal mi olacak? Corona virüsü nedeniyle düğün salonları kapatılacak mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 17.03.2020 12:46 Güncelleme Tarihi: 17.03.2020 12:55
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Son dakika: Düğünler iptal mi olacak? Corona virüsü nedeniyle düğün salonları kapatılacak mı?

Düğünler iptal mi? Corona virüsüne ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreyle durduruldu. Düğün hazırlıkları yapan vatandaşlar, düğünlerin iptal olup olmadığını araştırıyor. Konu ile ilgili son gelişmeleri ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. Peki, düğünler iptal mi olacak? Corona virüsü nedeniyle düğün salonları kapatılacak mı? İşte son gelişmeler...

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Son dakika: Düğünler iptal mi olacak? Corona virüsü nedeniyle düğün salonları kapatılacak mı?

DÜĞÜNLER İPTAL Mİ?

Corona virüsü tedbirleri kapsamında düğün salonları geçici bir süreliğine kapatıldı.

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Son dakika: Düğünler iptal mi olacak? Corona virüsü nedeniyle düğün salonları kapatılacak mı?

Genelge kapsamında tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta, kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları, çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, spa ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulma kararı alınmıştı.

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Son dakika: Düğünler iptal mi olacak? Corona virüsü nedeniyle düğün salonları kapatılacak mı?

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜ KAÇ KİŞİDE VAR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin, "Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu." ifadesini kullandı.

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Son dakika: Düğünler iptal mi olacak? Corona virüsü nedeniyle düğün salonları kapatılacak mı?

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bugün 29 kişiye koronavirüs tanısı konulduğunu belirterek, şu bilgileri aktardı:

"Yeni tanı konunlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan ve dolaylı olarak ABD, Orta Doğu ve Avrupa temaslıdır. 3'ü umreden döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım."