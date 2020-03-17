Son dakika: Düğünler iptal mi olacak? Corona virüsü nedeniyle düğün salonları kapatılacak mı?

Son dakika haberi... Düğünler iptal mi olacak? Düğün salonları kapatılacak mı? Türkiye'de corona virüsü vakasına rastlanmasının ardından önlemler kademeli olarak artırıldı. Corona virüsü tedbirleri kapsamında bazı işletmelerin faaliyetleri geçici olarak durduruldu. Genelge kapsamında kapatılan yerler duyuruldu. Peki, düğünler iptal mi olacak? Corona virüsü nedeniyle düğün salonları kapatılacak mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 17.03.2020 12:46 Güncelleme Tarihi: 17.03.2020 12:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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