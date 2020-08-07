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Son dakika: Sokağa çıkma yasağı var mı? 8-9 Ağustos sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Yasak ilan edilen iller...
Sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddiası sosyal medyada konuşuluyor. Günlük yeni vaka sayısının yeniden 1000'in üzerine çıkması sonrasında yeni kısıtlamalar gelecek mi sorusu akıllara geliyor. İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu iddialar üzerine açıklama yaptı. 8-9 Ağustos tarihinde yasak olacak mı sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Sokağa çıkma yasağı var mı? 8-9 Ağustos sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Yasak ilan edilen iller...
Giriş Tarihi: 07.08.2020 15:14Güncelleme Tarihi: 07.08.2020 15:22