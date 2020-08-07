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Haberler Galeri Son dakika: Sokağa çıkma yasağı var mı? 8-9 Ağustos sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Yasak ilan edilen iller...

Son dakika: Sokağa çıkma yasağı var mı? 8-9 Ağustos sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Yasak ilan edilen iller...

Sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddiası sosyal medyada konuşuluyor. Günlük yeni vaka sayısının yeniden 1000'in üzerine çıkması sonrasında yeni kısıtlamalar gelecek mi sorusu akıllara geliyor. İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu iddialar üzerine açıklama yaptı. 8-9 Ağustos tarihinde yasak olacak mı sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Sokağa çıkma yasağı var mı? 8-9 Ağustos sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Yasak ilan edilen iller...

Giriş Tarihi: 07.08.2020 15:14 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020 15:22
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Son dakika: Sokağa çıkma yasağı var mı? 8-9 Ağustos sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Yasak ilan edilen iller...

Sokağa çıkma yasağı var mı? 8-9 Ağustos sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sosyal medya bazı "sahte içerik" görsellerin yayılmasının ardından İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili açıklamalar geldi. Hafta sonu yasak olacak mı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, Sokağa çıkma yasağı var mı? 8-9 Ağustos sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Yasak ilan edilen iller...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Sokağa çıkma yasağı var mı? 8-9 Ağustos sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Yasak ilan edilen iller...

SOKAK YASAĞI VAR MI?

Sokağa çıkma yasağı iddialarıyla ilgili Bakan Soylu şunları kaydetti:

* Sokağa çıkma yasağı ile ilgili ortaya konulabilecek değerlendirmeler de bu tezviratların bir parçasıdır. Böyle bir şey söz konusu değil, böyle bir şey gündemimizde de değil. En azından bizim bulunduğumuz çerçeve içerisinde böyle bir şey söz konusu değil. Elbette ki bilim kurulumuzun tüm tavsiyelerine uyuyoruz.

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Son dakika: Sokağa çıkma yasağı var mı? 8-9 Ağustos sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Yasak ilan edilen iller...

* Ben doktor değilim, profesör değilim hastalıktan anlamam. Biz, hastalıktan veya salgından anlayan kim varsa onun söylediği tedbirleri uygulamakla mükellefiz. Bizim belki bir hakkımız daha olabilir. O da toplumun sosyal durumunu iyi bir şekilde analiz edip ona göre adımlar atabilmek.

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Son dakika: Sokağa çıkma yasağı var mı? 8-9 Ağustos sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Yasak ilan edilen iller...

Ama diğeri sağlık meselesi, o sağlıkçıların işidir. Biz bunu uygulamasıyla sorumluyuz. Bu konuda toplumu telaşa kaptırmak isteyen, dezenformasyonlarla topluma yanlış bilgi aktarmaya çalışanlar, endişe oluşturmak isteyenlerle ilgili, biliyorsunuz biz bu konuda maharetliyiz; gerek sosyal medyada, gerek diğer noktalarda bunu yapmaya çalışanlar varsa kanunlarımız çerçevesinde yakasından tutar alırız.

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Son dakika: Sokağa çıkma yasağı var mı? 8-9 Ağustos sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Yasak ilan edilen iller...

Hiç kimsenin endişesi olmasın. Biz toplumumuzla bilgilerimizi paylaşıyoruz. Sadece bu kurallara uyalım. Onun dışında sokağa çıkma yasağı gibi, hastanelerle ilgili ortaya çıkarılan teziratlar gibi değerlendirmeler, elbette ki gerçekler oluşunca karşılık bulmadığı görülmektedir.