2 yıllık ve 4 yıllık sayısal, sözel, eşit ağırlık taban puanları! 230, 240, 250, 270, 290, 300 puanla nereye girebilirim? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2 yıllık, 4 yıllık üniversite taban puanları, YKS tercih kılavuzu ile beraber belli oldu. Tablo 3'te 2 (iki) yıllık yükseköğretim ön lisans programları, Tablo-4 ise lisans programları yer alıyor. Üniversite öğrenci adayları aldıkları puanlara göre 6-14 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM aday işlemleri ekranından TC kimlik numaraları ve yada aday işlem şifreleriyle girerek tercih yapabilecek. Peki, 2 yıllık ve 4 yıllık sayısal, sözel, eşit ağırlık taban puanları! 230, 240, 250, 270, 290, 300 puanla nereye girebilirim? Merak edilen detaylar haberimizde...