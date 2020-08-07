HaberlerGaleriÖSYM aday işlemleri: 2 yıllık ve 4 yıllık sayısal, sözel, eşit ağırlık taban puanları! 230, 240, 250, 270, 290, 300 puanla nereye girebilirim?
ÖSYM aday işlemleri: 2 yıllık ve 4 yıllık sayısal, sözel, eşit ağırlık taban puanları! 230, 240, 250, 270, 290, 300 puanla nereye girebilirim?
2 yıllık ve 4 yıllık sayısal, sözel, eşit ağırlık taban puanları! YKS tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Milyonlarca üniversite adayı TYT, AYT ve YDT alanlarından aldıkları puanlar ile tercihlerini yapacak. ÖSYM aday işleri üzerinden tercih yapacak adaylar, üniversitelerin 2 ve 4 yıllık bölüm taban puanlarını araştırmaya başladı. Peki, 2 yıllık ve 4 yıllık sayısal, sözel, eşit ağırlık taban puanları! 230, 240, 250, 270, 290, 300 puanla nereye girebilirim? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 07.08.2020 14:14Güncelleme Tarihi: 07.08.2020 14:23