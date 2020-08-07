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Haberler Galeri ÖSYM aday işlemleri: 2 yıllık ve 4 yıllık sayısal, sözel, eşit ağırlık taban puanları! 230, 240, 250, 270, 290, 300 puanla nereye girebilirim?

ÖSYM aday işlemleri: 2 yıllık ve 4 yıllık sayısal, sözel, eşit ağırlık taban puanları! 230, 240, 250, 270, 290, 300 puanla nereye girebilirim?

2 yıllık ve 4 yıllık sayısal, sözel, eşit ağırlık taban puanları! YKS tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Milyonlarca üniversite adayı TYT, AYT ve YDT alanlarından aldıkları puanlar ile tercihlerini yapacak. ÖSYM aday işleri üzerinden tercih yapacak adaylar, üniversitelerin 2 ve 4 yıllık bölüm taban puanlarını araştırmaya başladı. Peki, 2 yıllık ve 4 yıllık sayısal, sözel, eşit ağırlık taban puanları! 230, 240, 250, 270, 290, 300 puanla nereye girebilirim? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 07.08.2020 14:14 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020 14:23
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ÖSYM aday işlemleri: 2 yıllık ve 4 yıllık sayısal, sözel, eşit ağırlık taban puanları! 230, 240, 250, 270, 290, 300 puanla nereye girebilirim?

2 yıllık ve 4 yıllık sayısal, sözel, eşit ağırlık taban puanları! 230, 240, 250, 270, 290, 300 puanla nereye girebilirim? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2 yıllık, 4 yıllık üniversite taban puanları, YKS tercih kılavuzu ile beraber belli oldu. Tablo 3'te 2 (iki) yıllık yükseköğretim ön lisans programları, Tablo-4 ise lisans programları yer alıyor. Üniversite öğrenci adayları aldıkları puanlara göre 6-14 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM aday işlemleri ekranından TC kimlik numaraları ve yada aday işlem şifreleriyle girerek tercih yapabilecek. Peki, 2 yıllık ve 4 yıllık sayısal, sözel, eşit ağırlık taban puanları! 230, 240, 250, 270, 290, 300 puanla nereye girebilirim? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖSYM aday işlemleri: 2 yıllık ve 4 yıllık sayısal, sözel, eşit ağırlık taban puanları! 230, 240, 250, 270, 290, 300 puanla nereye girebilirim?

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI AÇIKLANDI

Üniversite taban puanları ile ilgili yapılan açıklamaca önlisans ve lisans programları ile ilgili bilgi verildi. Aşağıdaki link üzerinden tüm puanlara ulaşabilirsiniz.

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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ÖSYM aday işlemleri: 2 yıllık ve 4 yıllık sayısal, sözel, eşit ağırlık taban puanları! 230, 240, 250, 270, 290, 300 puanla nereye girebilirim?

Tablo 3'te 2 (iki) yıllık yükseköğretim ön lisans programları yer almaktadır. Bu tablodaki programlara ek puanları ile yerleşme hakkı olan adaylar, kendi alanları ile ilgili yükseköğretim programlarını Tablo-6C'de bulabileceklerdir.

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ÖSYM aday işlemleri: 2 yıllık ve 4 yıllık sayısal, sözel, eşit ağırlık taban puanları! 230, 240, 250, 270, 290, 300 puanla nereye girebilirim?

Adaylar, Tablo-3'teki ön lisans, Tablo-4'teki lisans programlarına;

a) TYT ve/veya SAY, SÖZ, EA, DİL yerleştirme puanları,
b) Yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri,
c) Yükseköğretim programlarının kontenjanları ve koşulları
göz önünde tutularak yerleştirileceklerdir. Yerleştirme işlemlerinde kılavuz ile 2020-YKS Kılavuzunda yer alan kurallar geçerli olacaktır.

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ÖSYM aday işlemleri: 2 yıllık ve 4 yıllık sayısal, sözel, eşit ağırlık taban puanları! 230, 240, 250, 270, 290, 300 puanla nereye girebilirim?

2020-YKS sonucu ile bir yükseköğretim programına merkezî yerleştirmeyle yerleşen (Ek Yerleştirme dâhil) veya özel yetenek sınavıyla bir yükseköğretim programına kayıt olan adayların, 2021-YKS'ye girdikleri takdirde, OBP'lerinin çarpılacağı katsayı/katsayılar yarıya düşürülecektir.