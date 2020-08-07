ATA AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? ATA AÖF 2020 yaz okulu online mı olacak? İşte tarihler...

ATA AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? Açık Öğretim Fakültesi'nde eğitim gören binlerce öğrenci, 2020 yaz okulu sınav tarihleri merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl ilk kez uygulanan yaz okulu sistemi bu yıl ikinci kez uygulanacak. Peki, ATA AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? ATA AÖF 2020 yaz okulu online mı olacak? İşte tarihler...