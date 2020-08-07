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Haberler Galeri ATA AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? ATA AÖF 2020 yaz okulu online mı olacak? İşte tarihler...

ATA AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? ATA AÖF 2020 yaz okulu online mı olacak? İşte tarihler...

ATA AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? Açık Öğretim Fakültesi'nde eğitim gören binlerce öğrenci, 2020 yaz okulu sınav tarihleri merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl ilk kez uygulanan yaz okulu sistemi bu yıl ikinci kez uygulanacak. Peki, ATA AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? ATA AÖF 2020 yaz okulu online mı olacak? İşte tarihler...

Giriş Tarihi: 07.08.2020 15:56 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020 16:03
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ATA AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? ATA AÖF 2020 yaz okulu online mı olacak? İşte tarihler...

ATA AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? ATA AÖF 2020 yaz okulu online mı olacak? Sorularının cevapları araştırılan konuları arasında yer alıyor. Öğrenciler yıl içerisinde başarısız oldukları dersler için AÖF yaz okulunda sınava girecek. 2020 yaz okulu sınav takviminin yanında kayıt yenileme tarihide araştırılıyor. Peki, ATA AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? ATA AÖF 2020 yaz okulu online mı olacak? İşte tarihler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ATA AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? ATA AÖF 2020 yaz okulu online mı olacak? İşte tarihler...

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi yaz okuluna ilişkin açıklama yaparak, öğrencilerin en fazla 5 ders seçebileceğini, ders seçimlerinin ise aof.anadolu.edu.tr adresi kayıt otomasyonu bağlantısı yaz okulu linkinden yapılacağını duyurdu. Devamında,''Öğrenciler, ödeme yapmadığı sürece ders seçimi yapabilir.

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ATA AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? ATA AÖF 2020 yaz okulu online mı olacak? İşte tarihler...

Ödeme yapıldıktan sonra ders seçiminin yeniden yapılması mümkün değildir. Öğrenciler ödeme yaptıktan sonra aldıkları belgenin, 2019-2020 öğretim yılı yaz okulu öğretim gideri ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2019-2020 öğretim yılı yaz okulu ders seçimine göre belirlenen kayıt bedelini ödemeyen öğrencilerin yaz okulu kayıtları yapılmaz." ifadeleri yer aldı.

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ATA AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? ATA AÖF 2020 yaz okulu online mı olacak? İşte tarihler...

Yaz Okulu Sınav Merkezi değişikliği süreci 05 Ağustos 2020 günü saat 23:59'da tamamlanan yaz okulu sınavları ise 5 Eylül tarihinde yapılacak.

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ATA AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? ATA AÖF 2020 yaz okulu online mı olacak? İşte tarihler...

AÖF KAYIT YENİLEME 2021 NE ZAMAN?

2021 AÖF kayıt yenileme tarihini bekleyen Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme açık öğretim öğrencileri için henüz bir tarh belirtilmedi. Önceki eğitim döneminde kayıt yenileme işlemleri 8 Ekim'de başlamıştı.