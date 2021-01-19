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Son dakika: Sokağa çıkma yasağı saatleri değişecek mi? Hafta içi ve hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak?
Son dakika... Hafta sonu ve hafta içi uygulanan sokağa çıkma yasağının saatleri değişecek mi? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında hafta içi belirli saatlerde hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Başkan Erdoğan'ın kısıtlamaların esnetileceği açıklamalarının ardından gözler sokağa çıkma kısıtlamalarına çevrildi. Peki, sokağa çıkma yasağı saatleri değişecek mi? Hafta içi ve hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 19.01.2021 12:36 Güncelleme Tarihi: 19.01.2021 12:36
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