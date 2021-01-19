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Haberler Galeri Son dakika: Sokağa çıkma yasağı saatleri değişecek mi? Hafta içi ve hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak?

Son dakika: Sokağa çıkma yasağı saatleri değişecek mi? Hafta içi ve hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak?

Son dakika... Hafta sonu ve hafta içi uygulanan sokağa çıkma yasağının saatleri değişecek mi? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında hafta içi belirli saatlerde hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Başkan Erdoğan'ın kısıtlamaların esnetileceği açıklamalarının ardından gözler sokağa çıkma kısıtlamalarına çevrildi. Peki, sokağa çıkma yasağı saatleri değişecek mi? Hafta içi ve hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 19.01.2021 12:36 Güncelleme Tarihi: 19.01.2021 12:36
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Son dakika: Sokağa çıkma yasağı saatleri değişecek mi? Hafta içi ve hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak?

Son dakika... Sokağa çıkma yasağı saatleri değişecek mi? Türkiye'de koronavirüs salgınına ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yeni yılın ilk ayının yavaş yavaş sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde gözler kısıtlamaların kalkacağı tarihe çevrildi. En çok merak edilenlerden biri de, sokağa çıkma yasağı oldu. Peki, sokağa çıkma yasağı saatleri değişecek mi? Hafta içi ve hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Sokağa çıkma yasağı saatleri değişecek mi? Hafta içi ve hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ DEĞİŞECEK Mİ?

Bilindiği üzere hafta içi saat 21.00 - 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Şubat ayının ikinci yarısı gibi bu kısıtlamaların esnetilmesi bekleniyor. Konu hakkında henüz resmi açıklama gelmezken, hafta içi 21.00'de başlayan kısıtlamanın 23.00'e çekilmesi hafta sonu kesintisiz uygulanan kısıtlamanın da saatlerinin değiştirilmesi tahmin ediliyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Son dakika: Sokağa çıkma yasağı saatleri değişecek mi? Hafta içi ve hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak?

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU YASAKLARI NE ZAMAN KALKACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vakalarda belli bir sayının altına düştüğünde kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağını söylemişti. Şubat ayı itibarıyla hafta içi ve hafta sonu kısıtlamaları ile ilgili yeni karar alınması bekleniyor.

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Son dakika: Sokağa çıkma yasağı saatleri değişecek mi? Hafta içi ve hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak?

DÜNYA GENELİNDE KOVİD-19 VAKA SAYISI 96 MİLYONU GEÇTİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan salgında tespit edilen vaka sayısı 96 milyon 10 bin 36'ya yükseldi.

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Son dakika: Sokağa çıkma yasağı saatleri değişecek mi? Hafta içi ve hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak?

ABD, 24 milyon 626 bin 376 ile "en fazla vaka sayısına sahip ülke" konumunda bulunuyor.

Vaka sayısında bu ülkeyi 10 milyon 582 bin 647 ile Hindistan, 8 milyon 512 bin 238 ile Brezilya, 3 milyon 591 bin 66 ile Rusya, 3 milyon 433 bin 494 ile İngiltere, 2 milyon 914 bin 725 ile Fransa, 2 milyon 392 bin 963 ile Türkiye, 2 milyon 390 bin 101 ile İtalya, 2 milyon 336 bin 451 ile İspanya, 2 milyon 59 bin 314 ile Almanya, 1 milyon 923 bin 132 ile Kolombiya, 1 milyon 807 bin 428 ile Arjantin, 1 milyon 649 bin 502 ile Meksika, 1 milyon 438 bin 914 ile Polonya, 1 milyon 346 bin 936 ile Güney Afrika, 1 milyon 336 bin 217 ile İran, 1 milyon 163 bin 716 ile Ukrayna ve 1 milyon 68 bin 802 ile Peru izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 2 milyon 49 bin 352 kişi yaşamını yitirdi, 68 milyon 654 bin 826 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.