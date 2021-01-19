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19 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Düğünler ne zaman serbest olacak? 2021 düğün salonları ne zaman açılacak? Başkan Erdoğan'dan açıklama Son dakika: Düğünler ne zaman serbest olacak? 2021 düğün salonları ne zaman açılacak? Başkan Erdoğan'dan açıklama Son dakika... Düğünler ne zaman başlayacak? Yeni tip koronavirü salgınıyla mücadele kapsamında düğün salonlarının faaliyetlerine yeniden ara verilmişti. Başkan Erdoğan'ın kısıtlamalar ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından gözler düğün salonlarının açılacağı tarihe çevrildi. Evlilik hazırlığında olan vatandaşlar ve işletme sahipleri tarafından araştırılıyor. Peki, düğünler ne zaman serbest olacak? 2021 düğün salonları ne zaman açılacak? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 19.01.2021 13:00 Güncelleme Tarihi: 19.01.2021 13:00
Son dakika... Düğün salonları ne zaman açılacak? Son zamanlarda vaka sayılarında görülen artış sonrası bazı kısıtlamalar hayata geçirilmişti. Bu kapsamda, düğün salonlarının faaliyetlerine geçici süreliğine ara verildi. Vaka sayısında düşüş görülmesi ve aşılama sürecinin başlamasının ardından gözler düğün salonlarının açılacağı tarihe çevrildi. Kısıtlamalar ile ilgili son açıklama Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Peki, düğünler ne zaman serbest olacak? 2021 düğün salonları ne zaman açılacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 DÜĞÜNLER NE ZAMAN SERBEST OLACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, düğünlerin hangi tarihte yapılacağı henüz belli olmadı. İçişleri Bakanlığı tarafından konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak. Kulislerde konuşulan bilgilere göre, kısıtlamaların kademeli olarak şubat ayının ortalarında kaldırılması bekleniyor. Söz konusu kısıtlamalar ile ilgili resmi açıklamaları beklemekte fayda var.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA
Son Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kısıtlamalar ile ilgili şunları söyledi:
"Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle birlikte daha önce de yaptığımız gibi elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız ama her bireyin kendi tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmesi şarttır." TOPLUM BİLİMLERİ KURULU ÜYESİ'NDEN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, '
'Koronavirüs önlemleri nedeniyle getirilen kısıtlamalar ne zaman kalkar?'' sorusuna yanıt verdi. Sokak kısıtlamalarının etkisinin çok güçlü olduğunu gözlemlediklerini belirten İlhan, "Hasta sayısı yaklaşık 1 aylık süreçte 7 binden 1500 civarına düştü. Aşının ilk dozunun yapılacağı zamanı 15 Ocak gibi düşünsek, ikinci doz 28 gün sonra yapılacak, buna göre 15 Şubat sonrasında kısıtlamaların kaldırılmasını düşünmek daha uygun olacaktır" ifadelerini kullandı. NİKAH VE DÜĞÜN NASIL YAPILIYOR?
İstanbul Valiliği, İl Hıfzıssıhha Meclisinin düğün, nikah, sünnet düğünü, nişan, kına gecesi gibi merasimlerle ilgili aldığı karara göre, kapalı alanlarda nişan, kına gecesi ve sünnet düğünü yapılamayacak, sadece açık alanlarda yapılabilecek.
Düğün ve nikah merasimleri kapalı ve açık alanlarda yapılabilecek. Mekanın normal kapasitesinin üçte birini aşmayacak kadar katılımcı kabul edilecek.