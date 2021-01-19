BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Son Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kısıtlamalar ile ilgili şunları söyledi:

"Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle birlikte daha önce de yaptığımız gibi elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız ama her bireyin kendi tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmesi şarttır."