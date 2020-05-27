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Haberler Galeri Son dakika! Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkıyor? Yasaklar (Kısıtlamalar) ne zaman bitiyor?

Son dakika! Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkıyor? Yasaklar (Kısıtlamalar) ne zaman bitiyor?

Son dakika... Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkıyor? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 15 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Normalleşme sürecinde sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Bayramda uygulanan kısıtlamanın ardından yurt genelinde kısıtlamaların sona erip ermeyeceği merak ediliyor. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkıyor? Yasaklar (Kısıtlamalar) ne zaman bitiyor? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 27.05.2020 17:30 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 17:36
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Son dakika! Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkıyor? Yasaklar Kısıtlamalar ne zaman bitiyor?

Son dakika... Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında yurt genelinde bir takım önlemler alınıyor. Bayramda 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması 81 ilde uygulandı. Daha önce 15 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağının devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Gözler, kabine toplantısından gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkıyor? Yasaklar ne zaman bitiyor? İşte son gelişmeler...

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Son dakika! Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkıyor? Yasaklar Kısıtlamalar ne zaman bitiyor?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DEVAM EDECEK Mİ?

15 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağının devam edip etmeyeceği henüz bilinmiyor. Kabine toplantısının ardından konu ile ilgili detaylar belli olacak.

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Son dakika! Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkıyor? Yasaklar Kısıtlamalar ne zaman bitiyor?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı 28 Mayıs Perşembe günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek.

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Son dakika! Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkıyor? Yasaklar Kısıtlamalar ne zaman bitiyor?

Kabine toplantısında konuşulacak gündem konuları şu şekilde olacak;

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Son dakika! Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkıyor? Yasaklar Kısıtlamalar ne zaman bitiyor?

Hürriyet'in haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsle mücadeleye ilişkin ayrıntılara dair kabine toplantısında bir sunum gerçekleştirecek. Bilim Kurulu'ndan gelen tavsiye kararlarını paylaşacak.