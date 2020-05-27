Son dakika! Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkıyor? Yasaklar (Kısıtlamalar) ne zaman bitiyor?

Son dakika... Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkıyor? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 15 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Normalleşme sürecinde sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Bayramda uygulanan kısıtlamanın ardından yurt genelinde kısıtlamaların sona erip ermeyeceği merak ediliyor. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkıyor? Yasaklar (Kısıtlamalar) ne zaman bitiyor? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 27.05.2020 17:30 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 17:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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