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Haberler Galeri Türkiye son durum! İl il corona virüsü vaka ve ölenlerin sayısı kaç? 27 Mayıs Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu

Türkiye son durum! İl il corona virüsü vaka ve ölenlerin sayısı kaç? 27 Mayıs Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu

Son dakika... Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölenlerin sayısı kaç oldu? İl il koronodan ölenlerin sayısı ne kadar? Yeni tip koronavirü salgını dünya genelinde can almaya devam ediyor. Türkiye'de bugüne kadar toplam 1 milyon 873 bin 607 test yapıldı. Toplam vaka sayısı 158 bin 762, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 bin 397 olarak açıklandı. Koronavirüs vaka ve ölümlerin illere göre dağılımı merak ediliyor. Peki, il il corona virüsü vaka ve ölenlerin sayısı kaç? İşte 27 Mayıs Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu...

Giriş Tarihi: 27.05.2020 16:18 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 16:30
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Türkiye son durum! İl il corona virüsü vaka ve ölenlerin sayısı kaç? 27 Mayıs Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu

Son dakika... Koronavirüs il il vaka sayısı ve ölüm sayısı kaç oldu? Türkiye'de 11 Mart'ta ilk koronavirüs vakasının açıklanmasının ardından yurt genelinde önlemler artırıldı. Alınan tedbirler kapsamında, salgın kontrol altına alındı. Vaka sayısının azalması ile birlikte normallaşme adımları atılıyor. Son günlerde en çok merak edilenler konuların başında, koronadan ölenlerin il il sayısı oldu. Peki, il il corona virüsü vaka ve ölenlerin sayısı kaç? İşte 27 Mayıs Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu...

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Türkiye son durum! İl il corona virüsü vaka ve ölenlerin sayısı kaç? 27 Mayıs Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu

27 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı tarafından 27 Mayıs Çarşamba koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. 27 Mayıs koronavirüs tablosunun akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.

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Türkiye son durum! İl il corona virüsü vaka ve ölenlerin sayısı kaç? 27 Mayıs Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Türkiye'de 27 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla toplam vaka sayısı 158.762 oldu. Koronavirüs nedeniyle 4.397 kişi hayatını kaybetti. Toplum yoğun bakım hasta sayısı 739, toplam entube hasta sayısı 338 olarak açıklanırken, 121.507 hastanın iyileştiği bildirildi.

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Türkiye son durum! İl il corona virüsü vaka ve ölenlerin sayısı kaç? 27 Mayıs Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu

İL İL KORONODAN ÖLENLERİN SAYISI

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin il il dağılımı ilk kez A Haber ekranlarında açıklandı. İşte il il ölenlerin sayısı:

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Türkiye son durum! İl il corona virüsü vaka ve ölenlerin sayısı kaç? 27 Mayıs Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu

TÜRKİYE'DE İL İL VAKA SAYISI NE KADAR?

İl il vaka sayıları ve vefat sayısı ile ilgili belirli bir takvim bulunmuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından düzenlenen basın toplantısında il il veriler kamuoyuyla paylaşılıyor. En son veriler 10 Nisan'da açıklandı. İşte 10 Nisan tarihinde açıklanan il il vaka sayıları: