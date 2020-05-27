Türkiye son durum! İl il corona virüsü vaka ve ölenlerin sayısı kaç? 27 Mayıs Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu

Son dakika... Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölenlerin sayısı kaç oldu? İl il koronodan ölenlerin sayısı ne kadar? Yeni tip koronavirü salgını dünya genelinde can almaya devam ediyor. Türkiye'de bugüne kadar toplam 1 milyon 873 bin 607 test yapıldı. Toplam vaka sayısı 158 bin 762, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 bin 397 olarak açıklandı. Koronavirüs vaka ve ölümlerin illere göre dağılımı merak ediliyor. Peki, il il corona virüsü vaka ve ölenlerin sayısı kaç? İşte 27 Mayıs Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu...

Giriş Tarihi: 27.05.2020 16:18 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 16:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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