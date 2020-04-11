Son dakika: Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? 31 ilde sokağa çıkma yasağı kaç gün, süre uzayacak mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UZATILACAK MI?

Sokağa çıkma yasağının pazar gecesi sona ereceğini bildiren Soylu, şunları kaydetti:

"Pazar gününden itibaren bu devam edecek diye bir telaş söz konusu olmasın. Pazar günü akşam saat 24.00 itibarıyla bitecektir. Vatandaşlarımızı bir bulaştan korumak için bu adım atılmıştır. Tam tersine, bir bulaşa kapılmak için marketlerde, fırınlarda oluşturulan kalabalığa gerek olmadığını, herkesin sakin olması gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu yoğunluklar da açık olan çok az iş yerleri önündeki yoğunluklardır. Zannediyorum yarım saat içinde ortadan kalkar."