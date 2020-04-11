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Son dakika: Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? 31 ilde sokağa çıkma yasağı kaç gün, süre uzayacak mı?
Son dakika haberi... Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı kaç gün uygulanacak? 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 11 Nisan itibarıyla sokağa çıkma yasağı uygulaması başladı. Koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından sokak ve caddelerin boşaldığı gözlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağı süresi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? 31 ilde sokağa çıkma yasağı kaç gün, süre uzayacak mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 11.04.2020 16:57 Güncelleme Tarihi: 11.04.2020 17:02
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