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Haberler Galeri Son dakika: Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? 31 ilde sokağa çıkma yasağı kaç gün, süre uzayacak mı?

Son dakika: Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? 31 ilde sokağa çıkma yasağı kaç gün, süre uzayacak mı?

Son dakika haberi... Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı kaç gün uygulanacak? 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 11 Nisan itibarıyla sokağa çıkma yasağı uygulaması başladı. Koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından sokak ve caddelerin boşaldığı gözlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağı süresi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? 31 ilde sokağa çıkma yasağı kaç gün, süre uzayacak mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 11.04.2020 16:57 Güncelleme Tarihi: 11.04.2020 17:02
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Son dakika: Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? 31 ilde sokağa çıkma yasağı kaç gün, süre uzayacak mı?

Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? İstanbul, Ankara ve İzmir gibi toplam 30 büyükşehir ile akciğer rahatsızlıklarının yoğun görüldüğü Zonguldak ilinde soka çıkma yasağı uygulaması başladı. Sokağa çıkma yasağı uygulamasının ardından vatandaşlar, uygulamanın ne zaman biteceğini ve kaç gün olacağını araştırmaya başladılar. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? 31 ilde sokağa çıkma yasağı kaç gün, süre uzayacak mı? İşte ayrıntılar...

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Son dakika: Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? 31 ilde sokağa çıkma yasağı kaç gün, süre uzayacak mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Sokağa çıkma yasağı 12 Nisan 2020 saat 24.00'e kadar sürecek.

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Son dakika: Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? 31 ilde sokağa çıkma yasağı kaç gün, süre uzayacak mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UZATILACAK MI?

Sokağa çıkma yasağının pazar gecesi sona ereceğini bildiren Soylu, şunları kaydetti:

"Pazar gününden itibaren bu devam edecek diye bir telaş söz konusu olmasın. Pazar günü akşam saat 24.00 itibarıyla bitecektir. Vatandaşlarımızı bir bulaştan korumak için bu adım atılmıştır. Tam tersine, bir bulaşa kapılmak için marketlerde, fırınlarda oluşturulan kalabalığa gerek olmadığını, herkesin sakin olması gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu yoğunluklar da açık olan çok az iş yerleri önündeki yoğunluklardır. Zannediyorum yarım saat içinde ortadan kalkar."

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Son dakika: Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? 31 ilde sokağa çıkma yasağı kaç gün, süre uzayacak mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR, KAÇ TL?

Bakan Soylu, "Bu normal bir sokağa çıkma yasağı değil, bunlar tedbirler. Bu durum daha ciddi bir tedbirdir. Normal sokağa çıkma yasağında virüse bulaşma ihtimaliniz yok. Buna rağmen sokağa çıkma yasağını delenler olursa 3 bin 186 TL ile cezalandırılacaklar" diye konuştu.

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Son dakika: Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? 31 ilde sokağa çıkma yasağı kaç gün, süre uzayacak mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van ile Zonguldak il sınırları içinde 12 Nisan saat 24.00'e kadar vatandaşlar sokağa çıkamayacak.