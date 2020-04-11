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Haberler Galeri Müjdeli haber geldi! 26. Dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? POMEM ne zaman açıklanır?

Müjdeli haber geldi! 26. Dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? POMEM ne zaman açıklanır?

26. Dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? sorusu mülakatlara katılan binlerce aday tarafından heyecanla araştırılıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen 26. Dönem POMEM mülakatları ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama gelmişti. Bu gelişmelerin ardından adaylar, Polis Akademisi'nden gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, 26. Dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? POMEM ne zaman açıklanır?

Giriş Tarihi: 11.04.2020 15:55 Güncelleme Tarihi: 11.04.2020 16:00
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Müjdeli haber geldi! 26. Dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? POMEM ne zaman açıklanır?

26. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 26. Dönem kapsamında gerçekleştirilen POMEM mülakatlarına katılan binlerce vatandaş, sonuçların açıklanacağı tarihi iple çekiyor. Polis olabilme hayali ile hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, Polis Akademisi'nden gelecek müjdeli haberi bekliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konu ile ilgili açıklama yapmıştı. Peki, 26. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? POMEM sonuçları ne zaman açıklanır? İşte detaylar...

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Müjdeli haber geldi! 26. Dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? POMEM ne zaman açıklanır?

26. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

26. Dönem POMEM mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. Gazeteci Özgür Karabaş'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan aldığı bilgiye göre, 26. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları 10-15 gün içerisinde erişime açılacak. Buna göre, sonuçların önümüzdeki hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Müjdeli haber geldi! 26. Dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? POMEM ne zaman açıklanır?

27. DÖNEM POMEM ALIMLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

27. Dönem POMEM polis alımının hangi tarihte yapılacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

Polis Akademisi tarafından konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Müjdeli haber geldi! 26. Dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? POMEM ne zaman açıklanır?

MÜLAKAT SINAVI

26. Dönem POMEM için mülakat aşamaları 31 farklı bölgede yapıldı.

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar. Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir.

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Müjdeli haber geldi! 26. Dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? POMEM ne zaman açıklanır?

Değerlendirmede adayın;

* Konu hakkında bilgi düzeyi,
* Kendisinden istenileni kavrama,
* Özgüveni,
* İfade etme yeteneği,
* Beden dilini kullanma becerisi