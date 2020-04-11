Müjdeli haber geldi! 26. Dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? POMEM ne zaman açıklanır?

26. Dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? sorusu mülakatlara katılan binlerce aday tarafından heyecanla araştırılıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen 26. Dönem POMEM mülakatları ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama gelmişti. Bu gelişmelerin ardından adaylar, Polis Akademisi'nden gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, 26. Dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? POMEM ne zaman açıklanır?