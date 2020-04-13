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Son dakika: Askerlik uzadı mı? Terhis olacak askerlerin durumu ne olacak? Terhis celp tarihleri ertelendi mi?
Son dakika haberi... Terhis olacak askerlerin durumu ne olacak? Terhis ve celp tarihleri ertelendi mi? Koronavirüsle mücadele kapsamında TSK'da bir dizi önlemler alınmıştı. Askerlik görevine başlayacak erlerin birliklerine gönderilmeden önce 14 gün gözlem altında tutulacağı bildirilmişti. Şimdi ise terhis olacak askerler için iki karar gündemde. Gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısına çevrildi. Peki, askerlik uzadı mı? Terhis olacak askerlerin durumu ne olacak? Terhis celp tarihleri ertelendi mi? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 13.04.2020 15:58Güncelleme Tarihi: 13.04.2020 16:06