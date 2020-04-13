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Haberler Galeri Son dakika: Askerlik uzadı mı? Terhis olacak askerlerin durumu ne olacak? Terhis celp tarihleri ertelendi mi?

Son dakika: Askerlik uzadı mı? Terhis olacak askerlerin durumu ne olacak? Terhis celp tarihleri ertelendi mi?

Son dakika haberi... Terhis olacak askerlerin durumu ne olacak? Terhis ve celp tarihleri ertelendi mi? Koronavirüsle mücadele kapsamında TSK'da bir dizi önlemler alınmıştı. Askerlik görevine başlayacak erlerin birliklerine gönderilmeden önce 14 gün gözlem altında tutulacağı bildirilmişti. Şimdi ise terhis olacak askerler için iki karar gündemde. Gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısına çevrildi. Peki, askerlik uzadı mı? Terhis olacak askerlerin durumu ne olacak? Terhis celp tarihleri ertelendi mi? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 13.04.2020 15:58 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020 16:06
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Son dakika: Askerlik uzadı mı? Terhis olacak askerlerin durumu ne olacak? Terhis celp tarihleri ertelendi mi?

Son dakika haberi... Askerlik uzadı mı? Terhis olacak askerlerin durumu ne olacak? Terhis celp tarihleri ertelendi mi? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında terhis olacak askerler için nasıl bir uygulama yapılacağı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre, askerlik hizmetiyle ilgili iki karar gündemde. Bedelli askerler için de uzaktan eğitim yapılacağı gelen bilgiler arasında. Binlerce asker ve ailelerinin gözü kabine toplantısına çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısında bu konunun ele alnıp alınmayacağı merak ediliyor. Peki, askerlik uzadı mı? Terhis olacak askerlerin durumu ne olacak? Terhis celp tarihleri ertelendi mi? İşte ayrıntılar...

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Son dakika: Askerlik uzadı mı? Terhis olacak askerlerin durumu ne olacak? Terhis celp tarihleri ertelendi mi?

TERHİS OLACAK ASKERLERİN DURUMU NE OLACAK?

Kabine toplantısında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın askerlerin terhis ve celp dönemlerinin ertelenmesine ilişkin sunumu yapması ve bu hafta içi bu yönde bir kararın alınması bekleniyor. Başkan Erdoğan geçtiğimiz hafta bakanlara koronavirüs ile mücadele sonrası atılacak adımların ve stratejilerin geliştirilmesi talimatı vermişti.

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Son dakika: Askerlik uzadı mı? Terhis olacak askerlerin durumu ne olacak? Terhis celp tarihleri ertelendi mi?

TERHİS VE CELP ERTELENECEK Mİ?

İşte Takvim gazetesi yazarı Zafer Şahin'in bugünkü "Tezkere'ye korona arası mı?" başlıklı yazısının o kısmı:

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Son dakika: Askerlik uzadı mı? Terhis olacak askerlerin durumu ne olacak? Terhis celp tarihleri ertelendi mi?

Bir süredir Koronavirüs sebebiyle askerlik süresinin geçici olarak uzayabileceği söylentileri hız kazandı.

İşin aslını "Böyle bir ihtimal var mı?" diyerek güvenlik kaynaklarına sordum.

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Son dakika: Askerlik uzadı mı? Terhis olacak askerlerin durumu ne olacak? Terhis celp tarihleri ertelendi mi?

Detaylara geçmeden kısa bir bilgilendirme yapmakta fayda var.

TSK'da terhis olacak askerler tezkereye 14 gün kala karantinaya alınıp öyle evine yollanıyor. Aynı şekilde askere alınacak gençler de 14 günlük karantinadan sonra kışlaya giriyor.