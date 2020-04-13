Son dakika: Askerlik uzadı mı? Terhis olacak askerlerin durumu ne olacak? Terhis celp tarihleri ertelendi mi?

Son dakika haberi... Askerlik uzadı mı? Terhis olacak askerlerin durumu ne olacak? Terhis celp tarihleri ertelendi mi? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında terhis olacak askerler için nasıl bir uygulama yapılacağı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre, askerlik hizmetiyle ilgili iki karar gündemde. Bedelli askerler için de uzaktan eğitim yapılacağı gelen bilgiler arasında. Binlerce asker ve ailelerinin gözü kabine toplantısına çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısında bu konunun ele alnıp alınmayacağı merak ediliyor. Peki, askerlik uzadı mı? Terhis olacak askerlerin durumu ne olacak? Terhis celp tarihleri ertelendi mi? İşte ayrıntılar...