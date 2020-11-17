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17 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Sokağa çıkma yasağı hangi saatlerde? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri nelerdir? İşte detaylar... Son dakika: Sokağa çıkma yasağı hangi saatlerde? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri nelerdir? İşte detaylar...
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri nelerdir? Sorusunun yanıtı son saatlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Günlük vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında gelecek yeni kısıtlamalar merak ediliyordu. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan kameralar karşısına geçti ve yeni önlemleri açıkladı. Sokağa çıkma yasağı hakkında yapılan açıklamanın detayları araştırılmaya başlandı. İşte, sokağa çıkma yasağı hangi saatlerde? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri nelerdir? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 17.11.2020 20:46 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020 21:07
Sokağa çıkma yasağı hangi saatlerde? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri nelerdir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine Toplantısı sonrasında yeni kısıtlamalar açıklandı. Erdoğan, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacağını duyurdu. Sokağa çıkma yasağı hangi saatlerde? Sorusun yanıtı arama trendlerinde ilk sırada yer alıyor. İşte, hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri nelerdir? İşte detaylar...
GALERİ DEVAM EDİYOR HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GETİRİLDİ! İŞTE YASAK SAATLERİ
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı ve Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı. Masada, iç ve dış güvenlik, bölgedeki gelişmeler ve koronavirüs vaka sayısındaki artış yer alıyordu. 81 il için hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.
İşte, sokağa çıkma yasağı saatleri...
SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI GETİRİLDİ!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tedbirleri açıkladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde saat 10.00 ile 20.00 dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Ara tatilde olan okullardaki eğitim öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek" "Halen 65 yaş üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek"
FAHRETTİN KOCA'DAN SOKAAĞ ÇIKMA YASAĞI İLE İLGİLİ SON AÇIKALMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eylül ayındaki corona virüs vaka sayısında yaşanan dalgalanmada, sokağa çıkma yasağı ile ilgili şu ifadelere yer vermişti:
"Dünyada, sokağa çıkma yasağı ile ilgili benzer kısıtlamalardan uzak kalındığını ve bu uygulamaların daha çok tercih edilmediğini biliyoruz. Özellikle Türkiye için de sokağa çıkma yasağı gibi bir yasağın söz konusu şu an (17 Eylül tarihi itibariyle) olmadığını ve Bilim Kurulunun da öyle bir önerisinin olmadığıını söyleyebilirim."