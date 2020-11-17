Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
17 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son dakika: Okul sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? Okul sınavları iptal, ertelendi mi? Online... MEB son dakika: Okul sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? Okul sınavları iptal, ertelendi mi? Online...
Okul sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? Başkan Erdoğan Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Vaka sayıların artış göstermesinin ardından yeni kısıtlamaların alınması bekleniyordu. Erdoğan, okulların ara tatil süresinin yeni yıla kadar uzatıldığını açıkladı. Hal böyle olunca sınavların nasıl yapılacağı sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer aldı. İşte, Okul sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? Okul sınavları iptal, ertelendi mi? Online...
Giriş Tarihi: 17.11.2020 20:22 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020 20:28
Okul sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? Okul sınavları iptal, ertelendi mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği sorunun yanıtı geldi. Başkan Erdoğan son dakika olarak okulların yeni yıla kadar uzaktan, online olarak devam edeceğini açıkladı. Okullarda sınav tarihleri kısa süre önce açıklanmıştı. Hal böyle olunca MEB tarafından gelecek son dakika açıklaması bekleniyor. İşte, Okul sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? Okul sınavları iptal, ertelendi mi? Online...
GALERİ DEVAM EDİYOR OKUL SINAVLARI NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK? OKUL SINAVLARI İPTAL, ERTELENDİ Mİ? ONLİNE...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün yapılan kabine toplantısı sonrasında yapılan son dakika açıklamasında herkes tarafından merak edilen okullar açılacak mı sorusu yanıt buldu. Başkan Erdoğan açıklamasında; "Ara tatilde olan okullar yıl sonuna kadar online eğitime devam edecek" ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınavlar hakkında açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği anda haberimiz eklenecektir.
KABİNE TOPLANTISI SONA ERDİ! İŞTE TÜM KARARLAR...
Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Restoran ve kafeler sadece paket servisle hizmet verecek.
"Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim, yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek."
"65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek."
"Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edilecek. Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek."
"Alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak."
"Kıraathanelerimizin faaliyetlerine bir süre ara verilecek."
BAKAN SELÇUK'TAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI!
Bakan Selçuk, okulların tamamen açılmasıyla ilgili de 'Bizim de arzumuz isteğimiz o yönde şu anda salgın şartları buna izin vermiyor. İnşallah önümüzdeki günlerde salgının seyrine bakarak ilgili kurumlarla görüş alışverişi yaparak bu konularda elimizden geleni yapacağız'' dedi.