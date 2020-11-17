MEB son dakika: Okul sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? Okul sınavları iptal, ertelendi mi? Online...

"65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek."

"Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edilecek. Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek."

"Alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak."

"Kıraathanelerimizin faaliyetlerine bir süre ara verilecek."