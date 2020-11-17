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17 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: KPSS sınavı iptal mi? Ortaöğretim KPSS sınavı iptal mi, nasıl olacak? KPSS sınavında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Son dakika: KPSS sınavı iptal mi? Ortaöğretim KPSS sınavı iptal mi, nasıl olacak? KPSS sınavında sokağa çıkma yasağı olacak mı?
KPSS sınavı iptal mi? Ortaöğretim KPSS sınavı iptal mi, nasıl olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu. Yeni kısıtlamalar içinde hafta sonu saat 10:00 ile 20:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı getirildi. Hal böyle olunca KPSS ortaöğretim sınavına girecek öğrenciler kendileri için yapılacak açıklamayı bekliyor. KPSS iptal mi? sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Ortaöğretim KPSS sınavı iptal mi, nasıl olacak? KPSS sınavında sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Giriş Tarihi: 17.11.2020 20:52 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020 20:58
KPSS sınavı iptal mi? Ortaöğretim KPSS sınavı iptal mi, nasıl olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde sınavlarda önlemler alınmaya devam ediyor. Kabine toplantısı sonrasında alınacak kararlar merak ediliyordu. Erdoğan hafta sonları sokağa çıkma yasağı getirildi. KPSS ortaöğretim sınavına girecek adaylar ise iptal kararı gelip gelmeyeceğini merak ediyor. İşte, Ortaöğretim KPSS sınavı iptal mi, nasıl olacak? KPSS sınavında sokağa çıkma yasağı olacak mı?
GALERİ DEVAM EDİYOR KPSS SINAVI İPTAL Mİ? ORTAÖĞRETİM KPSS SINAVI İPTAL Mİ, NASIL OLACAK?
KPSS ortaöğretim sınavının iptal olduğuna yönelik açıklama yapılmadı. ÖSYM tarafından açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir.
YENİ TEDBİRLER
Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edilecek. Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek
Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.
65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek
Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak.
Alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak.
Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim, yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek.