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Haberler Galeri Son dakika: Sokağa çıkma yasağı hafta sonu var mı? 18-19 Nisan'da hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak?

Son dakika: Sokağa çıkma yasağı hafta sonu var mı? 18-19 Nisan'da hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak?

Son dakika haberi.. Sokağa çıkma yasağı hafta sonu var mı? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı uygulanacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Sokağa çıkma yasağını önümüzdeki dönemde de ihtiyaç duyuldukça sürdürme kararı aldık" dedi. Bu gelişmelerin ardından bu hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı merak edilmeye başlandı. Peki, sokağa çıkma yasağı hafta sonu var mı? 18-19 Nisan'da hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 14.04.2020 10:55 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020 11:04
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Son dakika: Sokağa çıkma yasağı hafta sonu var mı? 18-19 Nisan'da hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak?

Son dakika... Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 18-19 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulaması hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, sokağa çıkma yasağı hafta sonu var mı? 18-19 Nisan'da hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak? İşte cevaplar...

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Son dakika: Sokağa çıkma yasağı hafta sonu var mı? 18-19 Nisan'da hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HAFTA SONU VAR MI?

Başkan Erdoğan, "Salgınla mücadele kapsamında hafta sonları sokağa çıkma yasağını önümüzdeki dönemde de ihtiyaç duyuldukça sürdürme kararı aldık. Yasağın açıklandığı ilk saatlerde kimi yerlerde yaşanan gereksiz kargaşanın bir daha tekrar etmemesi için gereken tedbirleri alacağız. Amacımız, hafta sonu güzel havanın cazibesine kapılıp sokakları, parkları, piknik alanlarını, sahilleri dolduracak milyonlarca vatandaşı virüs tehlikesinden korumaktı." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Sokağa çıkma yasağı hafta sonu var mı? 18-19 Nisan'da hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak?

Başkan Erdoğan, "17 Nisan Cuma gecesi saat 24.00'ten 19 Nisan Pazar gecesi saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını şimdiden duyurmak istiyorum." dedi.

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Son dakika: Sokağa çıkma yasağı hafta sonu var mı? 18-19 Nisan'da hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE OLACAK?

Sokağa çıkma yasağı 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde uygulanacak.

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Son dakika: Sokağa çıkma yasağı hafta sonu var mı? 18-19 Nisan'da hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak?

48 SAATLİK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SONA ERDİ

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sona erdi.