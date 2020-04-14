Son dakika: Sokağa çıkma yasağı hafta sonu var mı? 18-19 Nisan'da hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak?

Son dakika haberi.. Sokağa çıkma yasağı hafta sonu var mı? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı uygulanacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Sokağa çıkma yasağını önümüzdeki dönemde de ihtiyaç duyuldukça sürdürme kararı aldık" dedi. Bu gelişmelerin ardından bu hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı merak edilmeye başlandı. Peki, sokağa çıkma yasağı hafta sonu var mı? 18-19 Nisan'da hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 14.04.2020 10:55 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020 11:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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