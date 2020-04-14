Mahkumlar ne zaman serbest bırakılacak? Tahliyeler ne zaman başlayacak? Cezaevlerinde 90 bin tahliye başladı mı?

Son dakika... Mahkumlar ne zaman tahliye olacak? 90 bin tahliye başladı mı? MHP'nin 2018 yılında gündeme getirdiği af yasası çalışmaları koronavirüs salgını sonrası hızlandırılmıştı. 70 maddelik yeni infaz düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Buna göre, 90 bin kişiye tahliye yolu açıldı. Şimdi ise en çok merak edilenlerden biri de tahliyelerin ne zaman yapılacağı oldu. Peki, mahkumlar ne zaman serbest bırakılacak? Tahliyeler ne zaman başlayacak? Cezaevlerinde 90 bin tahliye başladı mı?

Giriş Tarihi: 14.04.2020 11:26 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020 11:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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