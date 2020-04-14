Çernobil nerede? Çernobil nükleer santrali ne zaman patladı? Çernobil faciası kaç kişi öldü?

Çernobil nerede? Çernobil nükleer santrali patlamasında kaç kişi öldü? Sovyetler Birliği döneminde Ukrayna'daki Çernobil kentinde bulunan nükleer santralde patlama meydana gelmişti. Geçtiğimiz günlerde Çernobil'de başlayan orman yangını sonraıs Çernobil faciası gündeme geldi. Bu nedenle internet üzerinde "Çernobil faciası" ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Peki, Çernobil nerede? Çernobil nükleer santrali ne zaman patladı? Çernobil faciası kaç kişi öldü? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 14.04.2020 10:26 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020 10:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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