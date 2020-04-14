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Çernobil nerede? Çernobil nükleer santrali ne zaman patladı? Çernobil faciası kaç kişi öldü?

Çernobil nerede? Çernobil nükleer santrali patlamasında kaç kişi öldü? Sovyetler Birliği döneminde Ukrayna'daki Çernobil kentinde bulunan nükleer santralde patlama meydana gelmişti. Geçtiğimiz günlerde Çernobil'de başlayan orman yangını sonraıs Çernobil faciası gündeme geldi. Bu nedenle internet üzerinde "Çernobil faciası" ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Peki, Çernobil nerede? Çernobil nükleer santrali ne zaman patladı? Çernobil faciası kaç kişi öldü? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 14.04.2020 10:26 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020 10:35
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Çernobil nerede? Çernobil nükleer santrali ne zaman patladı? Çernobil faciası kaç kişi öldü?
Çernobil nerede? Çernobil nükleer santrali ne zaman patladı? Çernobil faciası kaç kişi öldü?

Çernobil nükleer santrali faicası, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Ukrayna sınırları içerisinde yer alan Çernobil kentinde 4 Nisan'da başlayan orman yangını sonrası radyasyonun arttığı belirtiliyor. Orman yangını sonrası Sovyetler Birliği döneminde Çernobil'de meydana gelen nükleer santral patlaması yeniden akıllara geldi. Peki, Çernobil nerede? Çernobil nükleer santrali ne zaman patladı? Çernobil faciası kaç kişi öldü? İşte cevaplar...

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Çernobil nerede? Çernobil nükleer santrali ne zaman patladı? Çernobil faciası kaç kişi öldü?
Çernobil nerede? Çernobil nükleer santrali ne zaman patladı? Çernobil faciası kaç kişi öldü?

ÇERNOBİL NÜKLEER SANTRALİ NE ZAMAN PATLADI?

Ukrayna'nın kuzeyinde Kiev yakınlarında Çernobil Nükleer Santrali 26 Nisan 1986'da patladı. Bakıma alınan santralin dördüncü reaktöründe meydana gelen patlamada, Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombalarını tam 200 kat aşan bir etkiyi yarattı.

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Çernobil nerede? Çernobil nükleer santrali ne zaman patladı? Çernobil faciası kaç kişi öldü?
Çernobil nerede? Çernobil nükleer santrali ne zaman patladı? Çernobil faciası kaç kişi öldü?

İlk anda patlamanın etkisiyle santralde görevli 31 kişi öldü ancak daha sonra Türkiye'nin de dahil olduğu yakın coğrafya on yıllar boyu sürecek ölümcül bir felaketin pençesine düştü.

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Çernobil nerede? Çernobil nükleer santrali ne zaman patladı? Çernobil faciası kaç kişi öldü?
Çernobil nerede? Çernobil nükleer santrali ne zaman patladı? Çernobil faciası kaç kişi öldü?

3 DAKİKA MARUZ KALAN GÖREVLİLER ÖLDÜ

Santraldeki patlamaya müdahale eden ekiplerin önemli bir kısmı, birkaç dakika içinde maruz kaldıkları radyasyon nedeniyle hayatını kaybetti.

Santralin temizlenmesi çalışmalarına katılanların da önemli bir kısmı öldü.

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Çernobil nerede? Çernobil nükleer santrali ne zaman patladı? Çernobil faciası kaç kişi öldü?
Çernobil nerede? Çernobil nükleer santrali ne zaman patladı? Çernobil faciası kaç kişi öldü?

Çalışmalara katılması için gönderilen ordu birliklerindeki askerler, reaktör enkazında 3 dakikalık sürelerle çalıştılar ve temizlik 15 gün sonra tamamlandı. Ancak askerler maruz kaldıkları radyasyon nedeniyle sonraki aylarda hayatını kaybetti.