17 Eylül 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İlkokul, ortaokul, liseler için açılış tarihi: MEB okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? 21 Eylül'de okullar açılacak mı?

İlkokul, ortaokul, liseler için açılış tarihi: MEB okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? 21 Eylül'de okullar açılacak mı?

MEB okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? Dünyada etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle tedbirler alınmaya devam ediyor. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ne zaman başlayacağı ise hem öğrenciler hem de veliler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un daha önce yaptığı açıklamaya göre okullar 21 Eylül'de açılacak. Peki, MEB okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? 21 Eylül'de okullar açılacak mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 17.09.2020 18:49 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020 18:57
  • 1
  • 16
İlkokul, ortaokul, liseler için açılış tarihi: MEB okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? 21 Eylül'de okullar açılacak mı?
İlkokul, ortaokul, liseler için açılış tarihi: MEB okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? 21 Eylül'de okullar açılacak mı?

MEB okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? 21 Eylül'de okullar açılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci ve veli okulların açılacağı tarihi merak ediyor. Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca değerlendirmelerde bulundu. Daha önce Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Gelecek son dakika açıklamalar merak ediliyor. Peki, MEB okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? 21 Eylül'de okullar açılacak mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
İlkokul, ortaokul, liseler için açılış tarihi: MEB okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? 21 Eylül'de okullar açılacak mı?
İlkokul, ortaokul, liseler için açılış tarihi: MEB okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? 21 Eylül'de okullar açılacak mı?

21 EYLÜL PAZARTESİ OKULLAR AÇILIYOR MU?

Okullar 21 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada "21 Eylül olarak belirlediğimiz başlangıç tarihinde, yüz yüze eğitim öğretime sadece halihazırda zaten açık olan okul öncesi öğrencilerimiz ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan 1. sınıf öğrencilerimizle başlayacağız." ifadelerini kullandı.

  • 3
  • 16
İlkokul, ortaokul, liseler için açılış tarihi: MEB okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? 21 Eylül'de okullar açılacak mı?
İlkokul, ortaokul, liseler için açılış tarihi: MEB okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? 21 Eylül'de okullar açılacak mı?

TÜM SINIFLAR İÇİN OKULLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bakan Selçuk açıklamasının devamında, "İlkokul birinci sınıf öğrencilerimiz uyum haftasında 1 gün, daha sonraki haftalarda ise haftada 2 gün olacak şekilde okullarımızda olacak. 21 Eylül'den itibaren geçecek üç haftanın sonunda diğer kademelerde ve sınıflarda eğitim öğretime başlama konusunda süreci yeniden değerlendireceğiz." dedi.

Üç haftalık değerlendirme süreci 12 Ekim'e denk geldiği için tüm sınıfların bu tarihte eğitime başlayıp başlamayacağı merak ediliyor. Liseler başta olmak üzere tüm sınıfların hangi tarihte başlayacağı belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

  • 4
  • 16
İlkokul, ortaokul, liseler için açılış tarihi: MEB okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? 21 Eylül'de okullar açılacak mı?
İlkokul, ortaokul, liseler için açılış tarihi: MEB okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? 21 Eylül'de okullar açılacak mı?

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK'TAN A HABER'DE SORULARI YANITLADI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, A Haber televizyonunda canlı yayınlanan "Memleket Meselesi Programı"nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Çocuğu okul öncesi veya ilkokul 1. sınıfa giden bir veli olsa çocuğunu okula gönderip göndermeyeceği sorulan Selçuk, bunun bir aile konusu olmasının yanında toplumsal ve küresel bir konu olduğuna işaret ederek, bu tür bir kararı veriye dayalı olarak vermeyi her zaman tercih edeceğini söyledi.

.

  • 5
  • 16
İlkokul, ortaokul, liseler için açılış tarihi: MEB okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? 21 Eylül'de okullar açılacak mı?
İlkokul, ortaokul, liseler için açılış tarihi: MEB okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? 21 Eylül'de okullar açılacak mı?

Velilerin bu konuda kaygı duymasının çok doğal olduğunu dile getiren Selçuk, gerekli koşulların sağlanabilmesi, riskin en aza indirilmesi ve kontrollü seviyede tutulabilmesi açısından okullarda yüz yüze eğitim kararının okul öncesi ve ilkokul 1. sınıflarla, sadece iki günle sınırlı olacak şekilde alındığına dikkati çekti.

Selçuk, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın okullarda eğitimi "2 artı 5 gün" olarak formülize ettiğinin anımsatılması üzerine, Bilim Kurulu'nun tavsiyelerini çok önemsediklerini ve kararları da istişare ederek aldıklarını söyledi.