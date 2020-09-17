HaberlerGaleriİlkokul, ortaokul, liseler için açılış tarihi: MEB okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? 21 Eylül'de okullar açılacak mı?
İlkokul, ortaokul, liseler için açılış tarihi: MEB okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? 21 Eylül'de okullar açılacak mı?
MEB okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? Dünyada etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle tedbirler alınmaya devam ediyor. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ne zaman başlayacağı ise hem öğrenciler hem de veliler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un daha önce yaptığı açıklamaya göre okullar 21 Eylül'de açılacak. Peki, MEB okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? 21 Eylül'de okullar açılacak mı? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 17.09.2020 18:49Güncelleme Tarihi: 17.09.2020 18:57
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
ABONE OL
1
16
İlkokul, ortaokul, liseler için açılış tarihi: MEB okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? 21 Eylül'de okullar açılacak mı?
2
16
İlkokul, ortaokul, liseler için açılış tarihi: MEB okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? 21 Eylül'de okullar açılacak mı?
3
16
İlkokul, ortaokul, liseler için açılış tarihi: MEB okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? 21 Eylül'de okullar açılacak mı?
4
16
İlkokul, ortaokul, liseler için açılış tarihi: MEB okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? 21 Eylül'de okullar açılacak mı?
5
16
İlkokul, ortaokul, liseler için açılış tarihi: MEB okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? 21 Eylül'de okullar açılacak mı?