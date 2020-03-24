Son dakika: Hantavirüs Türkiye'de var mı? Hanta virüsü nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir?
Son dakika haberi... Corona virüsü salgını sonrası Çin'den başka bir virüs haberi geldi. Çin'in Yunnan eyaletinde Shandong'a otobüsle dönen bir kişinin hayatını kaybetmesi üzerine yapılan test sonucunda hanta virüsü tespit edildiği öğrenildi. Bu gelişmelerin ardından otobüste bulunan diğer 32 yolcu karantinaya alındı. Peki, Hantavirüs Türkiye'de var mı? Hanta virüsü nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir? Hanta virüsü nedir?
Giriş Tarihi: 24.03.2020 14:36Güncelleme Tarihi: 24.03.2020 14:44