Son dakika: Hantavirüs Türkiye'de var mı? Hanta virüsü nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir?

Bu virüsü taşıyan farelerin kendileri virüsten pek fazla etkilenmezler. Fareler, virüsü vücutlarından atsalar bile uzun bir süre boyunca virüsü dışkılama veya salya yolu ile doğaya bırakırlar. Farelerden doğaya salınan bu virüs bir süre sonra toz halinde havaya karışır ve solunum yolu ile insanlara da bulaşır. Ayrıca doğada yetişen sebze ya da meyvelere bulaşması ile de insanlara geçebilir. Virüsü taşıyan bir kemirgenin insanı ısırması ile de insana bulaşabilir.