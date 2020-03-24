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Son dakika: Hantavirüs Türkiye'de var mı? Hanta virüsü nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir?

Son dakika haberi... Corona virüsü salgını sonrası Çin'den başka bir virüs haberi geldi. Çin'in Yunnan eyaletinde Shandong'a otobüsle dönen bir kişinin hayatını kaybetmesi üzerine yapılan test sonucunda hanta virüsü tespit edildiği öğrenildi. Bu gelişmelerin ardından otobüste bulunan diğer 32 yolcu karantinaya alındı. Peki, Hantavirüs Türkiye'de var mı? Hanta virüsü nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir? Hanta virüsü nedir?

Giriş Tarihi: 24.03.2020 14:36 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020 14:44
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Son dakika: Hantavirüs Türkiye'de var mı? Hanta virüsü nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir?

Son dakika... Hantavirüs nedir? Hantavirüs nasıl bulaşır? Dünya corona virüsü ile mücadele ederken Çin'den yeni bir virüs haberi daha geldi. Çin'de bir kişinin hanta virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından 32 kişi karantinaya alındı. Bu gelişmelerin ardından yeni virüse ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Hantavirüs Türkiye'de var mı? Hanta virüsü nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir? İşte cevaplar...

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Son dakika: Hantavirüs Türkiye'de var mı? Hanta virüsü nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir?

HANTAVİRÜS TÜRKİYE'DE VAR MI?

Hemen belirtelim ki, hantavirüsü Türkiye'de yok. Bir çok çeşidi bulunan hantavirüs genellikle Kuzey ve Güney Amerika'da görülüyor. Hantavirüsün en çok görüldüğü ülkeler Arjantin, Şili, Brezilya, ABD, Kanada ve Panama'dır. Bunlar dışında Çin, Kore ve Rusya'da da az da olsa rastlanmaktadır.

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Son dakika: Hantavirüs Türkiye'de var mı? Hanta virüsü nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir?

HANTAVİRÜS NEDİR?

Hantavirüsü yol açtığı hastalığa ise Dünya Sağlık Örgütü tarafından böbrek sendromlu kanamalı ateş adı verilmektedir.

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Son dakika: Hantavirüs Türkiye'de var mı? Hanta virüsü nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir?

HANTAVİRÜS NASIL BULAŞIR?

Hantavirüs yabani fareler ya da pamuk faresi adı verilen bir tür fareden bulaşmaktadır. Bu farelerin anavatanı ise Güney, Orta ve Kuzey Amerika'dır.

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Son dakika: Hantavirüs Türkiye'de var mı? Hanta virüsü nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir?

Bu virüsü taşıyan farelerin kendileri virüsten pek fazla etkilenmezler. Fareler, virüsü vücutlarından atsalar bile uzun bir süre boyunca virüsü dışkılama veya salya yolu ile doğaya bırakırlar. Farelerden doğaya salınan bu virüs bir süre sonra toz halinde havaya karışır ve solunum yolu ile insanlara da bulaşır. Ayrıca doğada yetişen sebze ya da meyvelere bulaşması ile de insanlara geçebilir. Virüsü taşıyan bir kemirgenin insanı ısırması ile de insana bulaşabilir.