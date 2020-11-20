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20 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Sokağa çıkma yasağı Cuma, bu akşam saat kaçta başlıyor? Sokağa çıkma yasağı cezası kaç TL? Bu akşam yasak var mı? Son dakika: Sokağa çıkma yasağı Cuma, bu akşam saat kaçta başlıyor? Sokağa çıkma yasağı cezası kaç TL? Bu akşam yasak var mı?
Sokağa çıkma yasağı Cuma, bu akşam saat kaçta başlıyor? Sorusun yanıtı merak edilen konular arasında bulunuyor. İçişleri Bakanlığ�� tarafından 81 il valiliğine gönderilen yazı ile hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu. Saat 10:00 ile 20:00'da arasında uygulanacak kısıtlamanın bu akşam başlayıp başlamayacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Sokağa çıkma yasağı Cuma, bu akşam saat kaçta başlıyor? Sokağa çıkma yasağı cezası kaç TL? Bu akşam yasak var mı?
Giriş Tarihi: 20.11.2020 16:20 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 16:29
Sokağa çıkma yasağı Cuma, bu akşam saat kaçta başlıyor? Sokağa çıkma yasağı cezası kaç TL? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar yasakların bu gece başlayıp başlamayacağını merak ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, mekanlar bu gece saat 20:00 itibariyle kapanıyor. Sokağa çıkma yasağının ne zaman başlayacağı ise araştırılan konular arasında bulunuyor. İşte, sokağa çıkma yasağı Cuma, bu akşam saat kaçta başlıyor? Sokağa çıkma yasağı cezası kaç TL? Bu akşam yasak var mı?
GALERİ DEVAM EDİYOR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CUMA, BU AKŞAM SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler, bu akşam saat 20.00'de başlayacak.
Bu kapsamda, alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri, yarın 20.00'de kapanacak, 21 Kasım Cumartesi'den itibaren 10.00-20.00 saatleri arasında açık olacak.
Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" şekilde hizmet verecek. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.
İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelgeye göre, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye yönelik yeni tedbirler 20 Kasım Cuma saat 20.00'den geçerli olacak şekilde uygulanacak. Çocuklarını kreş ya da bakıcıya bırakmak zorunda olan ebeveynlerin çocuklar için getirilen kısıtlama saatlerinde çocuklarını getirip götürmesi mümkün müdür?
29.05.2020 tarih ve 8483 sayılı Genelgemiz çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlamasına tabi çocuklarımız ve gençlerimizin ihtiyaca göre bakıcıya, aile büyüklerine, kreş̧ veya gündüz bakımevlerine gidebilmesi ve kısıtlama getirilen saat dilimleri içerisinde veli/vasilerinin nezaretinde yolculuk yapabilmesi mümkündür.
65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ
Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde sokağa çıkabilecekler.
20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ
1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.