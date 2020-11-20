Sokağa çıkma yasağı Cuma, bu akşam saat kaçta başlıyor? Sokağa çıkma yasağı cezası kaç TL? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar yasakların bu gece başlayıp başlamayacağını merak ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, mekanlar bu gece saat 20:00 itibariyle kapanıyor. Sokağa çıkma yasağının ne zaman başlayacağı ise araştırılan konular arasında bulunuyor. İşte, sokağa çıkma yasağı Cuma, bu akşam saat kaçta başlıyor? Sokağa çıkma yasağı cezası kaç TL? Bu akşam yasak var mı?