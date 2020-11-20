Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
20 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Getir, İstegelsin, Banabi ve Yemek Sepeti yarın çalışıyor mu? 21- 22 Kasım Getir ve Yemek Sepeti çalışma saatleri... Getir, İstegelsin, Banabi ve Yemek Sepeti yarın çalışıyor mu? 21- 22 Kasım Getir ve Yemek Sepeti çalışma saatleri...
Getir, İstegelsin, Banabi ve Yemek Sepeti yarın çalışıyor mu? Pandemi döneminde evlerinde vakit geçiren vatandaşların en çok tercih ettiği online yemek ve market ihtiyaçlarının tamamını kapısına getiren tedarikçi fırmaların yarın açık olup olmayacağı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen yazıda bütün detaylar paylaşıldı. İşte, Getir ve Yemek Sepeti çalışma saatleri...
Giriş Tarihi: 20.11.2020 15:44 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 15:54
Getir, İstegelsin, Banabi ve Yemek Sepeti yarın çalışıyor mu? 21- 22 Kasım Getir ve Yemek Sepeti çalışma saatleri açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle bugün saat 20:00'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Birçok ihtiyacın karşılandığı online alşveriş tedarik sitelerinin sokağa çıkma yasağı sürecinde açık olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, Getir, İstegelsin, Banabi ve Yemek Sepeti yarın çalışıyor mu? 21- 22 Kasım Getir ve Yemek Sepeti çalışma saatleri...
GALERİ DEVAM EDİYOR GETİR, İSTEGELSİN, BANABİ VE YEMEK SEPETİ YARIN ÇALIŞIYOR MU? 21- 22 KASIM GETİR VE YEMEK SEPETİ ÇALIŞMA SAATLERİ...
Cumartesi'den itibaren 10.00-20.00 saatleri arasında hizmet sunabilecek. Restoran, lokanta ve online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefon ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilecek.
İŞTE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ...
İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler, bugün saat 20.00'de devreye girecek. Bu doğrultuda, 21 Kasım Cumartesi gününden itibaren 65 yaş ve üzeri kişiler 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı bireyler 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Yeni bir karara kadar hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlanacak, üretim, imalat ve tedarik zincirleri bundan muaf olacak. Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri 20.00'de kapanacak, Cumartesi'den itibaren 10.00-20.00 saatleri arasında hizmet sunabilecek. Restoran, lokanta ve online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefon ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilecek.
İçişleri Bakanlığı, yeni koronavirüs tedbirleri için gelen 24 soruyu yanıtladı. Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle: 20 yaş altında olup da üniversitelerde yüz yüze eğitim gören öğrenciler ile profesyonel veya milli sporcu olanlar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf mıdır?
Bazı üniversitelerde teknik eğitim veren mühendislik fakültesi/tıp fakültesi gibi bölümlerde yüz yüze eğitim devam etmektedir. Bu yaş grubundaki öğrencilere durumlarını belgelemeleri amacıyla üniversite yönetimince ders programını gösterir şekilde özel bir belge verilecek olup, bu belgenin gerektiğinde ibrazı ile 20 yaşın altındaki öğrenciler bu yaş grubu için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır.
20 yaş altı profesyonel veya milli sporcular, profesyonel veya milli sporcu olduklarını belgelemeleri kaydıyla sportif faaliyetleri (müsabaka, antrenman, bu amaçlarla seyahat vb.) kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır.