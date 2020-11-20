MSB son dakika: Asker alımları durduruldu mu? Bedelli askerlik ertelendi mi, iptal mi? Askerlik uzayacak mı 2020?

Asker alımları durduruldu mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. MSB tarafından son dakika açıklamasına göre, 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlü askerlerin sevk tarihini 22-24 Aralık 2020 tarihine erteledi. Vatani görevini yerine getirecek vatandaşlar alımların ne zamana kadar ertelendiğini sorgulamaya başladı. İşte, asker alımları durduruldu mu? Bedelli askerlik ertelendi mi, iptal mi? Askerlik uzayacak mı 2020?