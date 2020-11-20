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20 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri MSB son dakika: Asker alımları durduruldu mu? Bedelli askerlik ertelendi mi, iptal mi? Askerlik uzayacak mı 2020? MSB son dakika: Asker alımları durduruldu mu? Bedelli askerlik ertelendi mi, iptal mi? Askerlik uzayacak mı 2020?
Asker alımları durduruldu mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. MSB tarafından son dakika açıklamasına göre, 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlü askerlerin sevk tarihini 22-24 Aralık 2020 tarihine erteledi. Vatani görevini yerine getirecek vatandaşlar alımların ne zamana kadar ertelendiğini sorgulamaya başladı. İşte, asker alımları durduruldu mu? Bedelli askerlik ertelendi mi, iptal mi? Askerlik uzayacak mı 2020?
Giriş Tarihi: 20.11.2020 16:36 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 16:47
Asker alımları durduruldu mu? Bedelli askerlik ertelendi mi, iptal mi? Askerlik uzayacak mı 2020? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı, 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlü askerlerin sevk tarihini 22-24 Aralık 2020 tarihine erteledi. Bedelli askerlik için gelecek açıklamayı bekleyen vatandaşlar ise kendileri için gelecek açıklamayı bekliyor. İşte, asker alımları durduruldu mu? Bedelli askerlik ertelendi mi, iptal mi? Askerlik uzayacak mı 2020?
GALERİ DEVAM EDİYOR MSB'DEN ASKERLİK SEVK TARİHLERİ DUYURUSU
MSB sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlülerin sevkleri 22-24 Aralık 2020 tarihine ertelenmiştir. Duyuru metnine http://asal.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz." İfadelerine yer verildi.
23-25 Kasım tarihlerinde teslim olarak silah altına alınacak binlerce yükümlü, yapılan duyurunun ardından tam duyuru metnine ulaşmak amacıyla asal.msb.gov.tr adresine erişim sağlamak istese de yoğunluktan dolayı sitede erişim problemi meydana geldi.
Şu an için MSB'nin aldığı kararın detayları ile ilgili duyuru metnine ulaşım sağlanamıyor. Bu da, "Bedelli askerlik sevk tarihleri ertelendi mi?" sorusunun şu an için yanıtsız kalmasına sebep oldu. Erişim problemi düzeldiğinde söz konusu duyuruya ilişkin detaylara buradan ulaşabilir, duyuru metninin tam halini inceleyebilirsiniz.
ASKERLİK KASIM CELBİ NE ZAMANA ERTELENDİ?
MSB tarafından gelen son dakika açıklaması şöyle;
"Askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlülerin sevkleri 22-24 Aralık 2020 tarihine ertelenmiştir"