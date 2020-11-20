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20 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Sokağa çıkma yasağı başladı mı, ne zaman başlıyor? Mekanlar kapandı mı? Kafeler, restoranlar... Son dakika: Sokağa çıkma yasağı başladı mı, ne zaman başlıyor? Mekanlar kapandı mı? Kafeler, restoranlar...
Sokağa çıkma yasağı başladı mı, ne zaman başlıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında bulunuyor. Vaka sayılarının yeniden artış göstermesinin ardından kısıtlamalar için beklenen açıklama geldi. Kabine toplantısının ardından Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından, İçişleri Bakanlığı yeni genelgesini 81 il valiliklerine gönderdi. Vatandaşlar ise yasakların ne zaman, hangi saatte başlayacağını araştırmaya başladı. İşte, sokağa çıkma yasağı başladı mı, ne zaman başlıyor? Mekanlar kapandı mı? Kafeler, restoranlar...
Giriş Tarihi: 20.11.2020 19:15 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 19:25
Sokağa çıkma yasağı başladı mı, ne zaman başlıyor? Mekanlar kapandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlaması açıklamalarının ardından yayımlanan genelge ile birlikte tüm detaylar belli olu. 81 ilde geçerli olacak sokağa çıkma yasağının saat bilgisine ve hangi günlerde uygulanacağına dair detaylar için İçişleri Bakanlığı genelge yayınladı. İşte, sokağa çıkma yasağı başladı mı, ne zaman başlıyor? Mekanlar kapandı mı? Kafeler, restoranlar...
GALERİ DEVAM EDİYOR YENİ YASAKLAR NE ZAMAN SAAT KAÇTA BAŞLIYOR? KISITLAMALAR BAŞLADI MI?
Gerçekleşen kabine toplantısının ardından ülkemizde vaka artışlarını durdurabilmek amacıyla yeni kısıtlama kararları alınmıştı. Genelgede yer alan tedbir kararlarının bugün başlayacağı bilinirken vatandaşlar yasakların saat kaçta başladığına ilişkin detayları merak ediyor…
YASAKLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Yeni kısıtlamalar 20.11.2020 Cuma günü saat 20:00 den itibaren geçerli olacak.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BUGÜN MÜ BAŞLAYACAK?
İlk sokağa çıkma yasağı, 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00 den 23 Kasım Pazartesi 05:00'e kadar olacak.
İçişleri Bakanlığı koronavirüse karşı son tedbirlerle ilgili genelgeyi yayımladı. Buna göre, hafta sonları saat10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf tutulacak.
Koronavirüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından Bakanlığı koronavirüs salgını yeni tedoluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığı yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.