Son dakika: Sokağa çıkma yasağı başladı mı, ne zaman başlıyor? Mekanlar kapandı mı? Kafeler, restoranlar...

Sokağa çıkma yasağı başladı mı, ne zaman başlıyor? Mekanlar kapandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlaması açıklamalarının ardından yayımlanan genelge ile birlikte tüm detaylar belli olu. 81 ilde geçerli olacak sokağa çıkma yasağının saat bilgisine ve hangi günlerde uygulanacağına dair detaylar için İçişleri Bakanlığı genelge yayınladı. İşte, sokağa çıkma yasağı başladı mı, ne zaman başlıyor? Mekanlar kapandı mı? Kafeler, restoranlar...