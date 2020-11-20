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Haberler Galeri Son dakika: Bugün market ve bakkallar saat kaçta kapanacak? Market ve bakkallar saat kaça kadar açık? Sokağa çıkma...

Son dakika: Bugün market ve bakkallar saat kaçta kapanacak? Market ve bakkallar saat kaça kadar açık? Sokağa çıkma...

Bugün market ve bakkallar saat kaçta kapanacak? Sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile 21, 22 Kasım tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak için bakkal, kasap ve marketlerin bugün saat kaçta kapanacağı sorusunun yanıtı araştırılmaya başladı. Ayrıca market ve bakkaların yarın için çalışma saatleri merak edilen başka husus oluyor. İşte, bugün market ve bakkallar saat kaçta kapanacak? Market ve bakkallar saat kaça kadar açık? Sokağa çıkma...

Giriş Tarihi: 20.11.2020 19:36 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 19:42
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Son dakika: Bugün market ve bakkallar saat kaçta kapanacak? Market ve bakkallar saat kaça kadar açık? Sokağa çıkma...

Bugün market ve bakkallar saat kaçta kapanacak? Market ve bakkallar saat kaça kadar açık? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanacak yeni kısıtlamalar sürecinde market ve bakkaların çalışma saatleri sorgulanan konular arasında yer alıyor. Temel ihtiyaçların karşılanması için önemli olan bakkal ve marketlerin bugün saat kaça kadar açık kalacağı merak ediliyor. İşte, bugün market ve bakkallar saat kaçta kapanacak? Market ve bakkallar saat kaça kadar açık? Sokağa çıkma...

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Son dakika: Bugün market ve bakkallar saat kaçta kapanacak? Market ve bakkallar saat kaça kadar açık? Sokağa çıkma...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLER YARIN AÇIK MI? 21 KASIM MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ?

Sokağa çıkma yasağı bilindiği üzere yarın 20.00'dan itibaren uygulanmaya başlıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanacak olan kısıtlama öncesi vatandaşlar belirli ihtiyaçlarını temin edebilmek amacıyla yarın ve Pazar günü marketlerin açık olup olmayacağını araştırmaya başladı…

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Son dakika: Bugün market ve bakkallar saat kaçta kapanacak? Market ve bakkallar saat kaça kadar açık? Sokağa çıkma...

SON DAKİKA bilgisine göre sokağa çıkma yasağında marketlerin açık olup olmayacağına dair de beklenen açıklama geldi. Marketler, bakkallar, fırınlar Cumartesi ve Pazar günleri saat 10:00'dan 20:00'ye kadar açık olacak.

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Son dakika: Bugün market ve bakkallar saat kaçta kapanacak? Market ve bakkallar saat kaça kadar açık? Sokağa çıkma...

AÇIK OLACAK İŞ YERİ, İŞLETME VE KURUMLAR

Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlar şöyle:

"İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, kara yolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri, AFAD birimleri, afetle ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb), doğal gaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğal gaz çevrim santralleri gibi), yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan firmalar, oteller ve konaklama yerleri, sağlık hizmetlerinin kapasitesini artırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri, üretim ve imalat tesisleri, gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları, valilikler/kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50 bin nüfusa bir ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası kara yolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 kilometre için bir olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemiyle belirlenecek), sebze, meyve toptancı halleri."

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Son dakika: Bugün market ve bakkallar saat kaçta kapanacak? Market ve bakkallar saat kaça kadar açık? Sokağa çıkma...

İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlarda" yönetici, görevli veya çalışanlar, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dahil) ile acil çağrı merkezleri, Vefa Sosyal Destek birimleri, Kızılay, AFAD'da ve afet kapsamında faaliyet yürütenler, görev alanlar kısıtlamadan istisna tutulacak.