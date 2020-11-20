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20 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Sokağa çıkma yasağı son dakika: Bu akşam yasak var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Sokağa çıkma yasağı son dakika: Bu akşam yasak var mı?
Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tüm Türkiye yeni koronavirüs tedbirlerinin başlayacağı saatleri bekliyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile beraber uygulamaya geçecek olan kısıtlamaların başlayacağı gün ve saat de bildirilmişti. Vatandaşlar yasakların ne zaman, saat kaçta başlayacağını araştırmaya başladı. İşte, sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Sokağa çıkma yasağı son dakika: Bu akşam yasak var mı?
Giriş Tarihi: 20.11.2020 18:52 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 18:57
Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Sokağa çıkma yasağı son dakika: Bu akşam yasak var mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sabah saatlerinden itibaren, "Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor" sorusunun yanıtı gündemin ilk sırasında yer alıyor. Arama trendlerinde ilk sırada yer alan konu hakkında İçişleri Bakanlığı son dakika genelge yayınladı. İşte, sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Sokağa çıkma yasağı son dakika: Bu akşam yasak var mı?
GALERİ DEVAM EDİYOR YENİ YASAKLAR NE ZAMAN SAAT KAÇTA BAŞLIYOR? KISITLAMALAR BAŞLADI MI?
Gerçekleşen kabine toplantısının ardından ülkemizde vaka artışlarını durdurabilmek amacıyla yeni kısıtlama kararları alınmıştı. Genelgede yer alan tedbir kararlarının bugün başlayacağı bilinirken vatandaşlar yasakların saat kaçta başladığına ilişkin detayları merak ediyor…
YASAKLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Yeni kısıtlamalar 20.11.2020 Cuma günü saat 20:00 den itibaren geçerli olacak.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BUGÜN MÜ BAŞLAYACAK?
İlk sokağa çıkma yasağı, 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00 den 23 Kasım Pazartesi 05:00'e kadar olacak.
İçişleri Bakanlığı koronavirüse karşı son tedbirlerle ilgili genelgeyi yayımladı. Buna göre, hafta sonları saat10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf tutulacak.
Koronavirüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından Bakanlığı koronavirüs salgını yeni tedoluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığı yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.