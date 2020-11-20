Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Sokağa çıkma yasağı son dakika: Bu akşam yasak var mı?

Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tüm Türkiye yeni koronavirüs tedbirlerinin başlayacağı saatleri bekliyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile beraber uygulamaya geçecek olan kısıtlamaların başlayacağı gün ve saat de bildirilmişti. Vatandaşlar yasakların ne zaman, saat kaçta başlayacağını araştırmaya başladı. İşte, sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Sokağa çıkma yasağı son dakika: Bu akşam yasak var mı?