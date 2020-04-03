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Haberler Galeri meb.gov.tr: 2020 LGS kılavuzu, lise kontenjanları ve sınav konuları! LGS başvuru nasıl yapılır? Sınav ne zaman?

meb.gov.tr: 2020 LGS kılavuzu, lise kontenjanları ve sınav konuları! LGS başvuru nasıl yapılır? Sınav ne zaman?

Son dakika... LGS başvuru ve sınav kılavuzu yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 yılında gerçekleştirilecek LGS sınavı için yayımlanan kılavuzda, başvuru ve sınava ilişkin tüm detaylar paylaşıldı. 2020 LGS sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayısı ve ders dağılımında değişiklik olmayacak. Peki, LGS başvuru nasıl yapılır? LGS sınav konuları neler? LGS sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2020 LGS başvuru kılavuzu...

Giriş Tarihi: 03.04.2020 18:09 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020 18:27
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meb.gov.tr: 2020 LGS kılavuzu, lise kontenjanları ve sınav konuları! LGS başvuru nasıl yapılır? Sınav ne zaman?

2020 LGS başvuru ve sınav kılavuzu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 2020 yılında yapılacak merkezi sınava ilişkin başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı. LGS sınavı 8'inci sınıf birinci dönem müfredat ve kazanımlarından yapılacak. Peki, LGS başvuru nasıl yapılır? LGS sınav konuları neler? 2020 LGS sınavı ne zaman? İşte konu ile ilgili detaylar...

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meb.gov.tr: 2020 LGS kılavuzu, lise kontenjanları ve sınav konuları! LGS başvuru nasıl yapılır? Sınav ne zaman?

2020 LGS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

2019-2020 öğretim yılında resmî, özel ve imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıfında öğrenim gören tüm öğrenciler ile geçici eğitim merkezlerinde örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşıyan 8'inci sınıf öğrencilerinin, Merkezî Sınav başvurusu Bakanlık tarafından yapılacaktır. Ancak, başvurusu merkezî olarak yapılacak bu öğrencilerin, sınava katılma zorunluluğu bulunmayacaktır.

Tüm öğrenciler, 6 Nisan 2020 tarihinden itibaren Merkezî Sınav başvurularına dair bilgilerini e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden görebileceklerdir.

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meb.gov.tr: 2020 LGS kılavuzu, lise kontenjanları ve sınav konuları! LGS başvuru nasıl yapılır? Sınav ne zaman?

LGS BAŞVURU KILAVUZU VE LİSE KONTENJANLARI

LGS başvuru kılavuzunun erişime açılmasının ardından lise kontenjanları merak edilmeye başlandı. MEB'in yayımladığı kılavuzun içerisinde tüm illerdeki liselerin kontenjanları belli oldu. Kılavuzun son sayfalarında lise kontenjanlarına ulaşabilirsiniz.

LGS BAŞVURU KILAVUZU VE LİSE KONTANJANLARI İÇİN TIKLAYIN...

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meb.gov.tr: 2020 LGS kılavuzu, lise kontenjanları ve sınav konuları! LGS başvuru nasıl yapılır? Sınav ne zaman?

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

2020 LGS sınav giriş belgesi 28 Mayıs 2020 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecek.

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meb.gov.tr: 2020 LGS kılavuzu, lise kontenjanları ve sınav konuları! LGS başvuru nasıl yapılır? Sınav ne zaman?

LGS SINAVI NE ZAMAN, NASIL OLACAK?

2020 LGS sınavı 7 Haziran'da gerçekleştirilecek. Sınav, yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacak.

Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.