meb.gov.tr: 2020 LGS kılavuzu, lise kontenjanları ve sınav konuları! LGS başvuru nasıl yapılır? Sınav ne zaman?

Son dakika... LGS başvuru ve sınav kılavuzu yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 yılında gerçekleştirilecek LGS sınavı için yayımlanan kılavuzda, başvuru ve sınava ilişkin tüm detaylar paylaşıldı. 2020 LGS sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayısı ve ders dağılımında değişiklik olmayacak. Peki, LGS başvuru nasıl yapılır? LGS sınav konuları neler? LGS sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2020 LGS başvuru kılavuzu...

Giriş Tarihi: 03.04.2020 18:09 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020 18:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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