16 Şubat 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika: Sivas, Erzurum ve Kayseri'de yarın okullar tatil mi? Valilik açıkladı! 17 Şubat Erzurum, Sivas, Kayseri...

Son dakika: Sivas, Erzurum ve Kayseri'de yarın okullar tatil mi? Valilik açıkladı! 17 Şubat Erzurum, Sivas, Kayseri...

Sivas, Erzurum ve Kayseri'de yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Kar yağışının etkili olduğu iller arasında Sivas, Erzurum ve Kayseri'de yer alıyor. Tüm yurdu olumsuz etkileyen kar yağışı sonrasında kar tatili haberleri gelmeye devam ediyor. İşte, Sivas, Erzurum ve Kayseri'de yarın okullar tatil mi? 17 Şubat Erzurum, Sivas, Kayseri...

Giriş Tarihi: 16.02.2021 17:35
  • 1
  • 12
Son dakika: Sivas, Erzurum ve Kayseri'de yarın okullar tatil mi? Valilik açıkladı! 17 Şubat Erzurum, Sivas, Kayseri...

Sivas, Erzurum ve Kayseri'de yarın okullar tatil mi? 17 Şubat Erzurum, Sivas, Kayseri'de okullara tatil var mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sivas, Erzurum ve Kayseri'de yoğun kar yağışı devam ediyor. Hal böyle olunca veliler ve öğrenciler tarafından gelecek son dakika açıklamalar bekleniyor. İşte, Sivas, Erzurum ve Kayseri'de yarın okullar tatil mi? 17 Şubat Erzurum, Sivas, Kayseri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Son dakika: Sivas, Erzurum ve Kayseri'de yarın okullar tatil mi? Valilik açıkladı! 17 Şubat Erzurum, Sivas, Kayseri...

SİVAS, ERZURUM VE KAYSERİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Valilikler tarafından gelen son dakika açıklamaları haberimize eklenecektir. Sivas, Erzurum ve Kayseri'den gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor.

  • 3
  • 12
Son dakika: Sivas, Erzurum ve Kayseri'de yarın okullar tatil mi? Valilik açıkladı! 17 Şubat Erzurum, Sivas, Kayseri...

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

Kar nedeniyle pazartesi günü Türkiye'nin bir çok ilinde okullar tatil edilmişti. Bugün gelen açıklamalarda da kar tatili olan illere yenileri eklendi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla yüz yüze eğitime çarşamba gününe kadar ara verildiğini açıklarken, "Kıymetli İstanbullular; güzel bir kış günündeyiz. Yoğun kar yağışı ve fırtına devam ediyor. Bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 17.02.2021 Çarşamba gününe kadar ara veriyoruz. Dikkati ve tedbiri elden bırakmayalım" ifadelerini kullanmıştı.

  • 4
  • 12
Son dakika: Sivas, Erzurum ve Kayseri'de yarın okullar tatil mi? Valilik açıkladı! 17 Şubat Erzurum, Sivas, Kayseri...

GİRESUN'DA EĞİTİME ARA

Giresun'da, bugün etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitine bir gün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, bu gece saat 23.30'dan itibaren il genelinde kar yağışı beklendiği belirtildi.

Açıklamada, Giresun merkez ve ilçelerin tamamında, İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan kararlar gereğince 16 Şubat Salı eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.

  • 5
  • 12
Son dakika: Sivas, Erzurum ve Kayseri'de yarın okullar tatil mi? Valilik açıkladı! 17 Şubat Erzurum, Sivas, Kayseri...

KASTAMONU'DA 17 İLÇEDEN TATİL KARARI

Kastamonu'da yoğun kar yağışı nedeniyle 17 ilçede yüz yüze eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ağlı, Hanönü, İhsangazi, Taşköprü, Küre, Doğanyurt, Cide, Seydiler, Devrekani, Araç, Şenpazar, İnebolu, Abana, Çatalzeytin, Daday, Azdavay ve Pınarbaşı ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle okulların bugün tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, Tosya ilçesindeki köy okullarında yüz yüze eğitime devam edildiği ifade edildi.

İl merkezi ile merkez ilçeye bağlı köylerde de yüz yüze eğitim ile destekleme ve yetiştirme kurslarına bir gün süreyle ara verilmiş, tüm sınıflarda uzaktan eğitime devam edileceği kaydedilmişti.