ANA SAYFA
Son dakika: Sivas, Erzurum ve Kayseri'de yarın okullar tatil mi? Valilik açıkladı! 17 Şubat Erzurum, Sivas, Kayseri...
Sivas, Erzurum ve Kayseri'de yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Kar yağışının etkili olduğu iller arasında Sivas, Erzurum ve Kayseri'de yer alıyor. Tüm yurdu olumsuz etkileyen kar yağışı sonrasında kar tatili haberleri gelmeye devam ediyor. İşte, Sivas, Erzurum ve Kayseri'de yarın okullar tatil mi? 17 Şubat Erzurum, Sivas, Kayseri...
Giriş Tarihi: 16.02.2021 17:35
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12