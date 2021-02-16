HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

Kar nedeniyle pazartesi günü Türkiye'nin bir çok ilinde okullar tatil edilmişti. Bugün gelen açıklamalarda da kar tatili olan illere yenileri eklendi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla yüz yüze eğitime çarşamba gününe kadar ara verildiğini açıklarken, "Kıymetli İstanbullular; güzel bir kış günündeyiz. Yoğun kar yağışı ve fırtına devam ediyor. Bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 17.02.2021 Çarşamba gününe kadar ara veriyoruz. Dikkati ve tedbiri elden bırakmayalım" ifadelerini kullanmıştı.