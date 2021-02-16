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16 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son dakika: Lise yüz yüze sınavlar iptal mi, ertelenecek mi? Kritik tarih açıklaması... MEB son dakika: Lise yüz yüze sınavlar iptal mi, ertelenecek mi? Kritik tarih açıklaması...
Lise yüz yüze sınavlar iptal mi, ertelenecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, lise öğrencilerin karne notları ikinci dönem yüz yüze yapılacak sınavlar sonrasında belirlenecek. İkinci dönemin başlamasının ardından veliler ve öğrencilerin gözü sınavların yapılacağı tarihe çevrildi. MEB tarafından beklenen açıklama gelirken, sınavların takvimi ve yöntemi belli oldu. İşte, lise yüz yüze sınavlar iptal mi, ertelenecek mi? Kritik tarih açıklaması...
Giriş Tarihi: 16.02.2021 22:14
Lise yüz yüze sınavlar iptal mi, ertelenecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Salgın döneminde 12. sınıflar yüz yüze eğitime belirli günler ve saatler çerçevesinde başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yüz yüze eğitimin usül ve esasları belirlendi. Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, liselerde yüz yüze eğitim ve yüz yüze sınavlarla ilgili detaylara yer verildi. İşte, Lise yüz yüze sınavlar iptal mi, ertelenecek mi? Kritik tarih açıklaması...
GALERİ DEVAM EDİYOR
2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 15 Şubat itibarıyla uzaktan eğitimle başlayacak. 1 Mart itibarıyla da 12. sınıflarda seyreltilmiş sınıf uygulamasıyla yüz yüze eğitime geçilecek.
SINAV VE EĞİTİM PLANLAMASI
Lise son sınıflarda 1 Mart itibarıyla yüz yüze yapılacak dersler, öğrencilerin merkezi sınavlara ilişkin beklenti ve ihtiyaçları da dikkate alınarak, haftada en az 16, en fazla 24 saat olacak şekilde eğitim kurumu müdürlüklerince belirlenerek planlanacak.
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında birinci dönem itibarıyla işletmelerde beceri eğitimine devam etmek isteyenlerle ikinci dönemde devam etmek isteyenlerin durumları değerlendirilerek, 15 Şubat Pazartesi gününden itibaren söz konusu eğitime devam etmeleri sağlanacak.
Yüz yüze eğitim ve öğretimin devam edeceği süre ile ölçme ve değerlendirme uygulamaları sürecinde barınma ihtiyacı olan öğrenciler, talep etmeleri halinde durumlarına uygun paralı/parasız yatılı olarak ilgili mevzuat hükümlerine göre okul pansiyonlarından yararlandırılacak.