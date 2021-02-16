MEB son dakika: Lise yüz yüze sınavlar iptal mi, ertelenecek mi? Kritik tarih açıklaması...

Lise yüz yüze sınavlar iptal mi, ertelenecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Salgın döneminde 12. sınıflar yüz yüze eğitime belirli günler ve saatler çerçevesinde başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yüz yüze eğitimin usül ve esasları belirlendi. Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, liselerde yüz yüze eğitim ve yüz yüze sınavlarla ilgili detaylara yer verildi. İşte, Lise yüz yüze sınavlar iptal mi, ertelenecek mi? Kritik tarih açıklaması...