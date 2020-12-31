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31 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Diyanet son dakika: Yarın cuma namazı kılınacak mı? 1 Ocak 2021 Cuma namazına gitmek serbest mi? Camiler açık mı? Diyanet son dakika: Yarın cuma namazı kılınacak mı? 1 Ocak 2021 Cuma namazına gitmek serbest mi? Camiler açık mı? Son dakika... Yarın cuma namazı kılınacak mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. 1 Ocak'ta da geçerli olacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle cuma namazının kılınıp kılınmayacağı merak ediliyordu. Konu hakkında resmi açıklama geldi. Peki, yarın cuma namazı kılınacak mı? 1 Ocak 2021 Cuma namazına gitmek serbest mi? Camiler açık olacak mı? İşte merak edilen soruların yanıtı... Giriş Tarihi: 31.12.2020 11:34
Son dakika... Yarın cuma namazı kılınacak mı? 31 Aralık 2020 Perşembe saat 21.00'den başlayarak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi saat 05.00'de bitecek şekilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Kısıtlama öncesinde cuma namazı hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, yarın cuma namazı kılınacak mı? 1 Ocak 2021 Cuma namazına gitmek serbest mi? Camiler açık mı? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR YARIN CUMA NAMAZI KILINACAK MI?
1 Ocak'ta Cuma namazını kılmak isteyenlere, motorlu araç kullanmamak şartıyla yürüyerek en yakındaki camiye gitme izni verildi.
İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi dün saat 15.00'te İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten başkanlığında toplanarak, sokağa çıkma kısıtlamasını ele aldı. Toplantı sonunda alınan kararda, halkın son dönemde alınan önlemlere uyumda gösterdiği özveri sonucunda koronavirüs salgınının yayılımında yeniden düşüş eğilimine girildiği hatırlatıldı.
Cuma namazına izin verilmesini öngören ilgili tüm kuruluşlara gönderilen kararda şöyle denildi:
"Alınan tedbirlerin eksiksiz ve süreklilik taşıyacak şekilde uygulanması bu başarının devamı açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede; 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'da başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'de tamamlanacak şekilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında 1 Ocak 2021 tarihinde Cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlarımızın temizlik, maske, mesafe kurallarına riayet etmek ve araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebilmelerine karar verilmiştir"
Kararda,
"Belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı. 20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ CUMA NAMAZINA GİDEBİLECEK Mİ?
Cuma namazı kılmak isteyenler için İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma saati cuma namazı bitimine kadar uzatılabilecek, 20 yaş altındakilerin sokağa çıkış saati ise cuma namazına gidebilecekleri şekilde öne alınabilecek.