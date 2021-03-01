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01 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Sinema salonları ne zaman açılacak? 2 Mart'ta internet kafe ve halı sahalar açılacak mı? Kabine kararları... Son dakika: Sinema salonları ne zaman açılacak? 2 Mart'ta internet kafe ve halı sahalar açılacak mı? Kabine kararları... Son dakika... Sinema salonları, internet kafe ve halı sahalar ne zaman açılacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında geçtiğimiz sene bazı kısıtlamalar hayata geçirilmişti. Bu kapsamda sinema salonları ve internet kafe gibi bazı mekanların faaliyetlerine geçici süreliğine ara verilmişti. Bugün normalleşme sürecine ilişkin detaylar belli olacak. Peki, sinema salonları ne zaman açılacak? 2 Mart'ta internet kafe ve halı sahalar açılacak mı? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 01.03.2021 13:29
Son dakika... Sinema salonları ne zaman açılacak? Bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nın ardından yurt genelinde normalleşme sürecine ilişkin tüm detaylar belli olacak. Kritik toplantı öncesinde en çok merak edilenlerden biri de, sinema salonları, internet kafe ve halı sahalar oldu. Bu mekanların hangi tarihte açılacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, sinema salonları ne zaman açılacak? 2 Mart'ta internet kafe ve halı sahalar açılacak mı? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR SİNEMA SALONLARI, İNTERNET KAFE VE HALI SAHALAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, sinema salonları, internet kafe, halı saha, kıraathane gibi kısıtlamaya dahil olan tüm mekanlara yönelik yeni kararlar bugün belirlenecek. Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan son gelişmeleri duyuracak. Söz konusu kısıtlamalar hakkında detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.
KORONAVİRÜS SALGINI GENÇ FUTBOLCU ADAYLARININ GELİŞİMİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık bir yıldır maça ve antrenmana çıkamayan genç futbolcu adayları, bu süreçten olumsuz etkileniyor.
Geçen sene mart ayının ortalarında Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından birçok spor dalında organizasyonlar ertelendi ve iptal edildi.
Süper Lig ve TFF 1. Lig'e yaklaşık 3 ay ara verilirken 2'nci Lig, 3'üncü Lig, Bölgesel Amatör Lig (BAL), amatör ligler ile Gelişim Liglerinde maçlar oynanamadı.
2. Lig ve 3. Lig'de yeni sezonla birlikte müsabakalar oynanırken koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında amatör ligler ile 19, 17, 16, 15 ve 14 yaş altı kategorilerindeki ligler başlayamadı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), BAL'da müsabakaların nisan ayının ortasında başlatılacağını duyururken, Gelişim Ligleri ile ilgili henüz bir karar alınmadı.
Geçen senenin mart ayından bu yana müsabakalara çıkamayan ve salgın tedbirleri nedeniyle takımlarıyla antrenmanlar gerçekleştiremeyen Gelişim Ligi futbolcularını verilen uzun süreli aradan dolayı sıkıntılı bir süreç bekliyor. Taktik ve teknik açıdan eğitimlerini sürdüremeyen genç futbolcu adayları, fiziksel olarak da gelişim katedemiyor.
Konuyla ilgili AA muhabirinin görüşlerini aldığı alanında uzman kişiler, yaklaşık bir yıldır sahalardan uzak kalan ve ne zaman antrenmanlara başlayacağı belli olmayan futbolcu adaylarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.