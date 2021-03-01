Geçen senenin mart ayından bu yana müsabakalara çıkamayan ve salgın tedbirleri nedeniyle takımlarıyla antrenmanlar gerçekleştiremeyen Gelişim Ligi futbolcularını verilen uzun süreli aradan dolayı sıkıntılı bir süreç bekliyor. Taktik ve teknik açıdan eğitimlerini sürdüremeyen genç futbolcu adayları, fiziksel olarak da gelişim katedemiyor.

Konuyla ilgili AA muhabirinin görüşlerini aldığı alanında uzman kişiler, yaklaşık bir yıldır sahalardan uzak kalan ve ne zaman antrenmanlara başlayacağı belli olmayan futbolcu adaylarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.