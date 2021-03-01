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01 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Kabine Toplantısı son dakika: Hafta içi kısıtlaması bitti mi? Hafta içi sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalkacak? Kabine Toplantısı son dakika: Hafta içi kısıtlaması bitti mi? Hafta içi sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalkacak? Son dakika... Hafta içi kısıtlaması kalktı mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında geçtiğimiz yıl bazı tedbirler hayata geçirildi. Bunlardan biri de hafta içi kısıtlaması... Türkiye genelinde hafta içi 21.00 - 05.00 saatleri arasında gerçekleştirilen sokağa çıkma yasağının biteceği tarihi merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, hafta içi kısıtlaması bitti mi? Hafta içi sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalkacak? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 01.03.2021 15:15
Son dakika... Hafta içi sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Koronavirüs salgınıyla ilgili tüm çalışmalar titizlikle yürütülüyor. 'Yerinde karar' dönemine geçiş yapmaya hazırlanan Türkiye'de gözler hafta içi kısıtlamalarına çevrildi. Yurt genelinde hafta içi belirli saatlerde gerçekleştirilen sokağa çıkma yasağının hangi tarihte ve hangi illerde kalkacağı merak ediliyor. Peki, hafta içi kısıtlaması bitti mi? Hafta içi sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalkacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR HAFTA İÇİ KISITLAMASI BİTTİ Mİ?
Hemen şunu belirtelim ki, Türkiye genelinde uygulanan hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması henüz kalkmadı. Bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nın ardından hafta içi kısıtlamasının hangi illerde ve ne zaman kalkacağı yönünde sorular yanıt bulacak. Detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.
NORMALLEŞMEYE EN YAKIN OLAN İLLER
Hakkari, Muş, Batman, Iğdır ve Şırnak gibi vaka sayısı yüz binde 10'un altında olan iller maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak açılabilecekler. Ancak sıkı takip edilecekler. 14 günlük takip sonrasında korona virüsü vaka sayılarında artış olursa bu illerde yeniden kapanma olabilecek.
İŞTE NORMALLEŞME KATEGORİLERİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, illerin risk durumlarına göre mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renklere ayrılacağını ve risk hesaplamalarının da vaka sayılarına göre belirleneceğini aktarmıştı. O kriterler şöyle olacak:
İşte belirlenen renk kodları; Düşük kademeler DÜŞÜK KOVİD RİSKİ (MAVİ): Yüz binde 10'un altında vaka görülen iller ORTA KOVİD RİSKİ (SARI): Yüz binde 11-35 arası vaka olan iller