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28 Şubat 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Sinema, İnternet kafe ve halı sahalar ne zaman açılacak? Mekanlar yarın açılacak mı? Genelge... Son dakika: Sinema, İnternet kafe ve halı sahalar ne zaman açılacak? Mekanlar yarın açılacak mı? Genelge...
Sinema, İnternet kafe ve halı sahalar ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olan mekanlar için alınacak adımlar yakından takip ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, normalleşme adımları için 1 Mart tarihini işaret etmişti. Mekanların yeniden ne zaman açılacağı sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte, sinema, İnternet kafe ve halı sahalar ne zaman açılacak? Mekanlar yarın açılacak mı? Genelge...
Giriş Tarihi: 28.02.2021 22:55
Sinema, İnternet kafe ve halı sahalar ne zaman açılacak? Mekanlar yarın açılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kademeli normalleşme süreci için Mart ayı işaret edilmiş ve bu bakımdan pek çok önemli konu da vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlanmıştı. Koronavirüs salgını sürecinde kapalı olan mekanların ne zaman açılacağı sorgulanan konular arasında bulunuyor. İşte, sinema, İnternet kafe ve halı sahalar ne zaman açılacak? Mekanlar yarın açılacak mı? Genelge...
GALERİ DEVAM EDİYOR HALI SAHALAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Vaka sayılarında yüzde 60'a varan gerileme ve aşılama çalışmalarıyla birlikte salgın yasaklarında esneme gündeme geldi: Mart ayının ikinci yarısında hafta içi sokağa çıkma yasağı saati 21.00'den 23.00'e çekilebilir. Hafta sonu yasağı gündüz kaldırılabilir. Okullar ve lokantalar belli kurallarla açılabilir.
Halı sahaların hangi tarihte açılacağı henüz belli olmadı. Yeni yılın ilk döneminde vaka sayılarının azalması ile birlikte söz konusu işletmelerin açılabileceği tahmin ediliyor.
Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.
İNTERNET KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Kabine Toplantısı'nda Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda söz konusu mekanların açılması ve vaka sayısına yönelik görüşler paylaşılıyor. Resmi açıklama Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile yapılıyor.
Ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.
SİNEMA SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
İçişleri Bakanlığı, pandemi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sinema salonlarının açılış tarihinin 1 Nisan 2021'e ertelendiğini duyurdu.