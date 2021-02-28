Son dakika: Sinema, İnternet kafe ve halı sahalar ne zaman açılacak? Mekanlar yarın açılacak mı? Genelge...

Sinema, İnternet kafe ve halı sahalar ne zaman açılacak? Mekanlar yarın açılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kademeli normalleşme süreci için Mart ayı işaret edilmiş ve bu bakımdan pek çok önemli konu da vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlanmıştı. Koronavirüs salgını sürecinde kapalı olan mekanların ne zaman açılacağı sorgulanan konular arasında bulunuyor. İşte, sinema, İnternet kafe ve halı sahalar ne zaman açılacak? Mekanlar yarın açılacak mı? Genelge...