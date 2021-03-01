Türkiye'de gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi. Mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecine geçilecek. Restoran, kafe, kıraathane gibi işletme sahiplerinin yanı sıra milyonlarca vatandaş hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının hangi tarihte kalkacağını merak ediyor. Hemen şunu belirtelim ki, kısıtlamaların salgını seyrine göre il bazında kademeli olarak kaldırılacağı açıklanmıştı. Peki, Kabine Toplantısı saat kaçta başlayacak? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? İşte cevaplar...