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01 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Kritik gün: Kabine Toplantısı saat kaçta başlayacak? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Normalleşme kararları... Kritik gün: Kabine Toplantısı saat kaçta başlayacak? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Normalleşme kararları... Kabine Toplantısı saat kaçta başlayacak? Normalleşme sürecine geçiş için görüşmelerin yapılacağı Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. 'Yerinde karar' uygulamasına başlayacak olan Türkiye'de normalleşmede hangi kararların alınacağı merak ediliyor. Milyonlarca vatandaş Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararları bekliyor. Peki, Kabine Toplantısı saat kaçta başlayacak? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 01.03.2021 09:27
Türkiye'de gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi. Mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecine geçilecek. Restoran, kafe, kıraathane gibi işletme sahiplerinin yanı sıra milyonlarca vatandaş hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının hangi tarihte kalkacağını merak ediyor. Hemen şunu belirtelim ki, kısıtlamaların salgını seyrine göre il bazında kademeli olarak kaldırılacağı açıklanmıştı. Peki, Kabine Toplantısı saat kaçta başlayacak? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA YAPILACAK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ikinci kez yeni normale geçişin yol haritasını belirleyecek. Toplantı bugün saat 15.00'te başlayacak. Toplantının saat kaçta biteceği henüz bilinmese de, Başkan Erdoğan'ın saat 19.00 - 20.00 civarına açıklama yapması bekleniyor.
ANKARA VE İSTANBUL'DA KISITLAMALAR KALKACAK MI?
Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaların kaldırılmasının mart ayının ikinci yarısına bırakılacağı konuşuluyor.
BARLAR VE EĞLENCE MEKANLARI AÇILACAK MI?
Kısıtlamalarda en son esnetmenin ise bar ve gece kulüplerinde olması planlanıyor. Buraların ancak Haziran ayı ile birlikte açılmasının mümkün olabileceği belirtiliyor.
AÇILMAYA EN YAKIN OLAN İLLER
Hakkari, Muş, Batman, Iğdır ve Şırnak gibi vaka sayısı yüz binde 10'un altında olan iller maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak açılabilecekler. Ancak sıkı takip edilecekler. 14 günlük takip sonrasında korona virüsü vaka sayılarında artış olursa bu illerde yeniden kapanma olabilecek.