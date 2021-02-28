Okullar ne zaman açılacak? 5,6,7,8 ve 9, 10,11. sınıflar yüz yüze eğitime hangi tarihte başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yüz yüze eğitim için geri sayım sürerken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından gelen son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okullar ne zaman açılacak, 1 Mart Pazartesi yarın okullar açılacak mı sorularına cevap geldi. Veliler ve öğrenciler okullar için gelecek son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. İşte, okullar ne zaman açılacak? 5,6,7,8 ve 9, 10,11. sınıflar yüz yüze eğitime hangi tarihte başlayacak?