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28 Şubat 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son dakika: Okullar ne zaman açılacak? 5,6,7,8 ve 9, 10,11. sınıflar yüz yüze eğitime hangi tarihte başlayacak? MEB son dakika: Okullar ne zaman açılacak? 5,6,7,8 ve 9, 10,11. sınıflar yüz yüze eğitime hangi tarihte başlayacak?
Okullar ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yüz binlerce öğrenci yüz yüze eğitiminin başlayacağı tarihi yakından takip ediyor. Vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrasında okulların kademeli olarak açılması gündeme gelmişti. Başkan Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında okulların açılma tarihi için 1 Mart tarihini işaret etmişti. Veliler ve öğrenciler okullar için gelecek son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. İşte, okullar ne zaman açılacak? 5,6,7,8 ve 9, 10,11. sınıflar yüz yüze eğitime hangi tarihte başlayacak?
Giriş Tarihi: 28.02.2021 21:21
Okullar ne zaman açılacak? 5,6,7,8 ve 9, 10,11. sınıflar yüz yüze eğitime hangi tarihte başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yüz yüze eğitim için geri sayım sürerken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından gelen son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okullar ne zaman açılacak, 1 Mart Pazartesi yarın okullar açılacak mı sorularına cevap geldi. Veliler ve öğrenciler okullar için gelecek son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. İşte, okullar ne zaman açılacak? 5,6,7,8 ve 9, 10,11. sınıflar yüz yüze eğitime hangi tarihte başlayacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan daha önce yapılan açıklamada yüz yüze eğitim için tarih verilmiş ve 1 Mart işaret edilmişti. Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı öncesi yeni bir gelişme daha yaşandı.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN SON DAKİKİ YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 1 Mart sonrasında yeni bir sürece girileceği ve bu süreçte salgının seyrinin il bazlı takibinin yapılarak uygulanacak tedbirlerin de buna göre belirleneceği kamuoyunun malumudur.
Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen kriterlere göre yapılan değerlendirme çerçevesinde 4 ayrı risk grubu (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) tespit edilerek bu risk gruplarına göre uygulanacak tedbir seviyelerinin Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde kararlaştırılabileceği değerlendirilmektedir.
KABİNE TOPLANTISI VURGUSU
İçişleri Bakanlığımızın 26 Şubat tarihli Genelgesiyle 1 Mart günü Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanacak Kabine'de yeni kararlar alınıncaya kadar mevcut tedbirlerin uygulanmaya devam edilmesi gerektiği bildirilmişti.