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Corona virüs dünya geneline yayıldı! Vaka sayısı 119 bini aştı

Corona virüsü dünya geneline hızla yayılmaya devam ediyor. İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs dünyayı etkisi altına almış durumda. Türkiye'de de kendini gösteren virüs nedeniyle 4 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 119 bini geçti.

Giriş Tarihi: 11.03.2020 11:36 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020 11:45
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Corona virüs dünya geneline yayıldı! Vaka sayısı 119 bini aştı

Kovid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısını 119 bin 248 olarak güncelledi.

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Corona virüs dünya geneline yayıldı! Vaka sayısı 119 bini aştı

Sitede, Kovid-19 nedeniyle toplam 4 bin 300 kişinin öldüğü, 66 bin 581 kişinin iyileştiği belirtildi.

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Corona virüs dünya geneline yayıldı! Vaka sayısı 119 bini aştı

Çin ana karasında 3 bin 158, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 3, İtalya'da 631, İran'da 291, Güney Kore'de 61, İspanya'da 36, Fransa'da 33, ABD'de 31, Japonya'da 19, Irak'ta 7, İngiltere'de 6, Hollanda'da 4, Avustralya'da 3, İsviçre'de 3, Almanya'da 2, San Marino'da 2, Kanada, Lübnan, Panama, Fas, Endonezya, Mısır, Tayland, Tayvan, Filipinler ve Arjantin'de birer kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

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Corona virüs dünya geneline yayıldı! Vaka sayısı 119 bini aştı

Çin ana karasında 80 bin 784, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 121 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 48 kişide Kovid-19 tespit edildi.

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Corona virüs dünya geneline yayıldı! Vaka sayısı 119 bini aştı

"Worldometer"de yer alan diğer ülke ve bölgelerdeki vaka sayıları şöyle: