Corona virüs dünya geneline yayıldı! Vaka sayısı 119 bini aştı

Corona virüsü dünya geneline hızla yayılmaya devam ediyor. İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs dünyayı etkisi altına almış durumda. Türkiye'de de kendini gösteren virüs nedeniyle 4 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 119 bini geçti.

Giriş Tarihi: 11.03.2020 11:36 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020 11:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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