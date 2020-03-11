11 Mart 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

1915 Çanakkale Köprüsü kulelerinde 207 metre aşıldı! Dünyanın en büyük projesinde son durum görüntülendi

Çanakkale Boğazı'nın 'gerdanlığı' olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün deniz içerisindeki kulelerine 22'nci bloklar konuldu. Böylece, toplam yüksekliği 318 metre olacak kuleler, 207 metreye ulaşmış oldu. 318 metrelik kulelerin Haziran ayında tamamlanması, yaz sonunda ise köprüde kablo örme çalışmalarına başlanması planlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümünün kutlanacağı 18 Mart günü, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün şantiyesinde incelemelerde bulunacak.

Giriş Tarihi: 11.03.2020 12:02 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020 12:08
  • 1
  • 27
1915 Çanakkale Köprüsü kulelerinde 207 metre aşıldı! Dünyanın en büyük projesinde son durum görüntülendi

Çanakkale Boğazı'nda, Gelibolu'nun Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasına yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli, 18 Mart 2017'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı.

  • 2
  • 27
1915 Çanakkale Köprüsü kulelerinde 207 metre aşıldı! Dünyanın en büyük projesinde son durum görüntülendi

Hemen ardından Sütlüce'de kurulan şantiyede kuru havuzda neredeyse her biri birer futbol sahası büyüklüğündeki iki kule kesonu inşa edildi. Denizin dibine çakılan demir kazıkların üzerine geçen yıl Mayıs ayında batırılan kule kesonları üzerine ilk bloklar ise Ağustos ayında konuldu ve kırmızı beyaz renkleriyle Türk bayrağını simgeleyen köprü ayakları yükselmeye başladı.

  • 3
  • 27
1915 Çanakkale Köprüsü kulelerinde 207 metre aşıldı! Dünyanın en büyük projesinde son durum görüntülendi

Toplam 32 bloktan oluşacak köprü ayakları, tamamlandığında 318 metrelik uzunluğuyla 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek.

  • 4
  • 27
1915 Çanakkale Köprüsü kulelerinde 207 metre aşıldı! Dünyanın en büyük projesinde son durum görüntülendi

Kulelerin en ucunda ise Çanakkale Savaşları kahramanı Seyit Onbaşı'nın, sırtlayarak namluya sürdüğü top mermisi tasviri yer alacak.

  • 5
  • 27
1915 Çanakkale Köprüsü kulelerinde 207 metre aşıldı! Dünyanın en büyük projesinde son durum görüntülendi

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılını simgeleyen 2023 metrelik orta açıklığı köprüye, 'dünyanın en uzun kuleler arası açıklığa sahip asma köprüsü' unvanını kazandıracak.