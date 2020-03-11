1915 Çanakkale Köprüsü kulelerinde 207 metre aşıldı! Dünyanın en büyük projesinde son durum görüntülendi

Hemen ardından Sütlüce'de kurulan şantiyede kuru havuzda neredeyse her biri birer futbol sahası büyüklüğündeki iki kule kesonu inşa edildi. Denizin dibine çakılan demir kazıkların üzerine geçen yıl Mayıs ayında batırılan kule kesonları üzerine ilk bloklar ise Ağustos ayında konuldu ve kırmızı beyaz renkleriyle Türk bayrağını simgeleyen köprü ayakları yükselmeye başladı.