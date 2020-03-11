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1915 Çanakkale Köprüsü kulelerinde 207 metre aşıldı! Dünyanın en büyük projesinde son durum görüntülendi
Çanakkale Boğazı'nın 'gerdanlığı' olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün deniz içerisindeki kulelerine 22'nci bloklar konuldu. Böylece, toplam yüksekliği 318 metre olacak kuleler, 207 metreye ulaşmış oldu. 318 metrelik kulelerin Haziran ayında tamamlanması, yaz sonunda ise köprüde kablo örme çalışmalarına başlanması planlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümünün kutlanacağı 18 Mart günü, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün şantiyesinde incelemelerde bulunacak.
Giriş Tarihi: 11.03.2020 12:02 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020 12:08
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