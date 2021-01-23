Son dakika: Sigaraya 25 Ocak'ta zam gelecek mi? Tekel, Winston, Marlboro, Camel sigara fiyatları ne kadar?

Son dakika... 25 Ocak'ta sigaraya zam gelecek mi? Yeni yıl ile birlikte en çok merak edilen konular arasında sigara fiyatları yer aldı. Sigarada ÖTV oranına indirim yapılmış, maktu vergi oranı ise artırılmıştı. Bu gelişmelerin ardından sigara tiryakileri tarafından güncel fiyatlar araştırılmaya başlandı. JTI, Philip Morris ve British American Tobacco'nun marka marka sigara fiyatları merak ediliyor. Peki, sigaraya 25 Ocak'ta zam gelecek mi? Tekel, Winston, Marlboro, Camel sigara fiyatları ne kadar? İşte cevaplar...