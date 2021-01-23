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23 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Sigaraya 25 Ocak'ta zam gelecek mi? Tekel, Winston, Marlboro, Camel sigara fiyatları ne kadar? Son dakika: Sigaraya 25 Ocak'ta zam gelecek mi? Tekel, Winston, Marlboro, Camel sigara fiyatları ne kadar? Sigara fiyatlarına zam gelecek mi? Ocak ayının yavaş yavaş sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde sigara fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip edilmeye başlandı. Geçtiğimiz günlerde sigara ve tütün ürünlerine uygulanan ÖTV oranlarında indirim yapılmış, maktu vergi oranları ise artırılmıştı. Bu gelişmelerin ardından sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, 25 Ocak'ta sigaraya zam gelecek mi? Tekel, Winston, Marlboro, Camel sigara fiyatları ne kadar? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 23.01.2021 17:04 Güncelleme Tarihi: 23.01.2021 17:04
Son dakika... 25 Ocak'ta sigaraya zam gelecek mi? Yeni yıl ile birlikte en çok merak edilen konular arasında sigara fiyatları yer aldı. Sigarada ÖTV oranına indirim yapılmış, maktu vergi oranı ise artırılmıştı. Bu gelişmelerin ardından sigara tiryakileri tarafından güncel fiyatlar araştırılmaya başlandı. JTI, Philip Morris ve British American Tobacco'nun marka marka sigara fiyatları merak ediliyor. Peki, sigaraya 25 Ocak'ta zam gelecek mi? Tekel, Winston, Marlboro, Camel sigara fiyatları ne kadar? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR SİGARA ÖTV ORANI NE OLDU?
Resmi Gazete'de yer alan tütün ürünleri ile ilgili karara göre, sigara ÖTV ve maktu vergi oranları yeniden düzenlendi. Yüzde 67 ila 80 arasında değişen ÖTV oranları, Resmi Gazete'deki karar ile yüzde 63'e düşürülürken, maktu vergi tutarlarına zam geldi.
25 OCAK'TA SİGARA FİYATLARINA ZAM GELECEK Mİ?
Sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmacağı merak ediliyor. Sosyal medyada 25 Ocak tarihinde bazı sigaralara zam yapılacağı konuşulurken, JTI, BAT ve Philip Morris tarafından konu ile ilgili henüz resmi açıklama gelmedi.
GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?
2021 Ocak ayı itibarıyla markaların güncel sigara fiyatları şu şekilde:
British American Tobacco
Kent: 15 TL
Kent D-Range: 15 TL
Kent Swicth: 16 TL
Kent N-Range: 18 TL