EGM tarih verdi! Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 1. dönem bekçilik sözlü sınav ne zaman?

Bekçilik sınav sonuçları, son günlerde en çok aranılanları arasında bulunuyor. 20 Ocak'ta uygulanan 2020 1. dönem bekçilik sınavının tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Soru ve cevapları görüntüleyen adaylar, Polis Akademisi'nden gelecek müjdeli haberi bekliyor. EGM ise yaptığı son dakika açıklaması ile sonuçların açıklanacağı tarihi duyurdu. Peki, bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 1. dönem bekçilik sözlü sınav ne zaman? İşte cevaplar...