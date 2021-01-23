Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
23 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri EGM tarih verdi! Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 1. dönem bekçilik sözlü sınav ne zaman? EGM tarih verdi! Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 1. dönem bekçilik sözlü sınav ne zaman?
Bekçilik sınav sonuçları, son günlerde en çok aranılanları arasında bulunuyor. 20 Ocak'ta uygulanan 2020 1. dönem bekçilik sınavının tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Soru ve cevapları görüntüleyen adaylar, Polis Akademisi'nden gelecek müjdeli haberi bekliyor. EGM ise yaptığı son dakika açıklaması ile sonuçların açıklanacağı tarihi duyurdu. Peki, bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 1. dönem bekçilik sözlü sınav ne zaman? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 23.01.2021 17:26 Güncelleme Tarihi: 23.01.2021 17:26
Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından 2020 1. dönem kapsamında İstanbul'a yapılacak 400 bekçi alımı için yazılı sınav gerçekleştirildi. Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen sınav 20 Ocak'ta gerçekleştirildi. Şimdi ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 1. dönem bekçilik sözlü sınav ne zaman? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR SORU VE CEVAPLAR AÇIKLANDI
2020/1. dönem bekçilik yazılı sınavının soru ve cevapları açıklandı. Sınava katılan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın http://www.meb.gov.tr ya da http://www.odsgm.meb.gov.tr resmi internet sitesinden sınav sorularına ve cevaplarına ulaşabilecekler.
BEKÇİLİK SINAV SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN... BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
20 Ocak'ta gerçekleştirilen bekçilik sınavının sonuçları 15 Şubat 2021 tarihinden açıklanacak. Sonuçlar, https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden öğrenilebilecek.
BEKÇİLİK SINAVI PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
• Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahiptir. Başarı puanı hesaplamasında;
[Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
• Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
• Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.