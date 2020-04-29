meb.gov.tr: BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı? MEB BİLSEM sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? BİLSEM sınav sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. MEB tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan duyuruda, 22 Nisan tarihinde açıklanması beklenen BİLSEM sınav sonuçlarının tüm uygulamalar tamamlandıktan sonra duyurulacağı bildirilmişti. BİLSEM sınavlarına katılan öğrenciler sonuçları heyecanla beklemeye başladılar. Peki, BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı? MEB BİLSEM sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Giriş Tarihi: 29.04.2020 11:18 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 11:28
BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı? BİLSEM sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Bilim ve Sanat Merkezleri'nin (BİLSEM) 2019-2020 öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinde yapılan çalışmalara koronavirüs nedeniyle ara verildiği bildirilmişti. Bu nedenle BİLSEM Grup Tarama Uygulamalarının bir kısmının gerçekleştirilemediği açıklandı. Sınavlara katılan öğrenciler ise sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı? MEB BİLSEM sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...
BİLSEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
BİLSEM sınav sonuçları henüz açıklanmadı. MEB tarafından yapılan açıklamada, 22 Nisan 2020 tarihinde açıklanması planlanan BİLSEM sonuçlarının tüm uygulamalar tamamlandıktan sonra duyurulacağı bildirildi.
MEB tarafından yapılan açıklamada, "
2019-2020 Bilim ve Sanat Merkezi Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme sürecinde yapılan çalışmalara Covid-19 salgını nedeniyle ara verilmiştir. Bu nedenle BİLSEM Grup Tarama Uygulamalarının bir kısmı gerçekleştirilememiştir. " denildi. 22 Nisan 2020 tarihinde açıklanması planlanan BİLSEM Grup Tarama Uygulama sonuçları tüm uygulamalar tamamlandıktan sonra http://meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır. BİLSEM NEDİR?
Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.