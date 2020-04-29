meb.gov.tr: BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı? MEB BİLSEM sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı? BİLSEM sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Bilim ve Sanat Merkezleri'nin (BİLSEM) 2019-2020 öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinde yapılan çalışmalara koronavirüs nedeniyle ara verildiği bildirilmişti. Bu nedenle BİLSEM Grup Tarama Uygulamalarının bir kısmının gerçekleştirilemediği açıklandı. Sınavlara katılan öğrenciler ise sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı? MEB BİLSEM sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...