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08 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Şehirlerarası geçiş yasağı gündemde! Normalleşme sonrası alarm veren artış Son dakika: Şehirlerarası geçiş yasağı gündemde! Normalleşme sonrası alarm veren artış Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamanın ardından 1 Mart'ta Türkiye'de yeni bir dönem başladı. Pandemide kademeli normalleşmede ilk veriler korkuturken daha sıkı önlemler gündeme geldi. Giriş Tarihi: 08.03.2021 09:36 Güncelleme Tarihi: 08.03.2021 09:36
Koronavirüsle mücadelede 'kademeli normalleşme'nin ardından uzmanların 'dalgalı normalleşme' dedikleri uygulamalar gündemde. Bu kapsamda önlemler gelişmelere göre değişebilecek. Kent sorumluları kendi bölgelerini korumak adına lokal kararlar alabilecek. Hafta sonu 14 günlük harita çıkınca buna göre yeniden değerlendirme yapılacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre; Bu aşamadan sonra valiler, ilin risk haritası sarı bile olsa, şehirde yoğunluk ve risk yarattığı saptanan bölgeler için kırmızı kuralları uygulayabilecek.
İşlek bir cadde, mahalle veya parka yönelik yeni kısıtlamalar getirilebilecek. Yeni yasaklar, HES kodu şartı veya daha sıkı denetimler olabilecek.
ŞEHİRLERARASI GEÇİŞE YASAK İller arasındaki geçişler de bu süreçten etkilenecek. En yüksek risk anlamına gelen kırmızı bir ilden düşük riskli sarı illere geçişleri önlemek için sınır geçişlerinde bekletme, HES kodu kontrolleri, ileri aşamada şehirlerarası geçişin yasaklanması gibi kurallara geçilebilecek.
Önümüzdeki dönemde kontrollerin sıklaşması nedeniyle Karadeniz Bölgesi'nin biraz rahatlayacağı, havaların ısınmasına bağlı olarak 'mavi' renkteki Doğu ve Güneydoğu'da ise riskin artacağı belirtiliyor.