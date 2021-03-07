Kadın Cinayetleri Mesajları! Kadına şiddet resimli sözler! Pınar Gültekin, Özgecan Aslan...

Kadına şiddet resimli sözler son saatlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Son dönemde yaşanan kadına karşı şiddet olayları sonrasında ortak tepki sosyal medyada gündem oluyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü gibi anlamlı ve özel günde kadına karşı şiddeti kınayan sözler ve mesajlar paylaşılmaya başlandı. Biz de sizler için en güzel ve anlamı mesajları bir araya getirdik. Detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, Kadına şiddet resimli sözler! Pınar Gültekin, Özgecan Aslan...