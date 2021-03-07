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08 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Kadın Cinayetleri Mesajları! Kadına şiddet resimli sözler! Pınar Gültekin, Özgecan Aslan... Kadın Cinayetleri Mesajları! Kadına şiddet resimli sözler! Pınar Gültekin, Özgecan Aslan...
Kadına şiddet resimli sözler son saatlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Son dönemde yaşanan kadına karşı şiddet olayları sonrasında ortak tepki sosyal medyada gündem oluyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü gibi anlamlı ve özel günde kadına karşı şiddeti kınayan sözler ve mesajlar paylaşılmaya başlandı. Biz de sizler için en güzel ve anlamı mesajları bir araya getirdik. Detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, Kadına şiddet resimli sözler! Pınar Gültekin, Özgecan Aslan...
Giriş Tarihi: 07.03.2021 23:52
Kadına şiddet resimli sözler için sorgulamalar sürüyor. Son dönemde kadına karşı uygulanan şiddet büyük tepkilere yol açtı. Pınar Gültekin ve Özgecan Aslan'ın canice öldürülmesi sonrasında tepkiler çığ gibi büyüyor. Bu özel günde kaybettiğimiz canlarımızın adına kadına karşı şiddeti anlatan paylaşımlar yapılmaya başlandı. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mesajları ve sözleri ile tüm kadınların bu özel gününü kutlamak isteyenler doğru yerdeler. İşte, Kadına şiddet resimli sözler ve Pınar Gültekin, Özgecan Aslan...
GALERİ DEVAM EDİYOR KADINA ŞİDDET SÖZLERİ
-Kadına Şiddete HAYIR.!
-Kadınlar İnsandır. Biz İnsanoğlu. - Neşet Ertaş
-Kadınlara kalkan eller kırılsın...!
-Kadınlara şiddet değil; sevgi gösterelim.
-Kadına yönelik yapılan şiddet, insanlığa ihanettir.
-Kadına şiddeti durdurmak, önlemek herkesin görevidir.
-Şiddete maruz kalan tüm kadınlarımızın yanındayız.
-Kadınların toplumdaki yeri, saygınlığı medeniyetin göstergesidir.
-Erkeklik kadını sevmek saygı duymaktır, ona vurmak değildir.
-Yaşama hakkı elinden alınmış tüm kadınları rahmetle, saygıyla anıyoruz.
-Fiziksel, psikolojik, sözlü şiddetin her türlüsüne karşıyız.
-Tüm kadınlarımıza şiddetten uzak, mutlu oldukları bir hayat diliyorum.
-İnsanlık, kadının her şeyden önce bir insan olduğunun unutulmamasıdır.
-Kadına Yönelik Her Türlü Şiddetin Karşısında, Kadınların Mücadelesinin Yanındayız!
-Unutma! Kadınlarımız; annelerimizdir, eşlerimizdir, çocuklarımızdır, sevdiklerimizdir, evine ekmek götüren emekçilerdir.
-Önce sizi sevdiklerini söylerler sizsiz yaşayamayacaklarını sonra sizi öldürürler sizi yaşatmazlar sessiz kalma sevgi hayat verir hayat almaz.