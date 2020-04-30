Son dakika: Şehirler arası yolculuk yasağı ne zaman bitecek? e-Devlet şehir dışı çıkış izin belgesi nasıl alınır?

Son dakika... Şehirler arası yolculuk yasağı ne zaman bitecek? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında şehirler arası seyahat kısıtlanmıştı. Şehir dışına çıkış yapabilmek için seyahat izin belgesi almak gerekiyor. Son günlerde en çok merak edilen konular arasında seyahat yasağının ne zaman sona ereceği oldu. Peki, şehirler arası yolculuk yasağı ne zaman bitecek? e-Devlet şehir dışı çıkış izin belgesi nasıl alınır? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 30.04.2020 11:36 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 11:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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