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Haberler Galeri Son dakika: Şehirler arası yolculuk yasağı ne zaman bitecek? e-Devlet şehir dışı çıkış izin belgesi nasıl alınır?

Son dakika: Şehirler arası yolculuk yasağı ne zaman bitecek? e-Devlet şehir dışı çıkış izin belgesi nasıl alınır?

Son dakika... Şehirler arası yolculuk yasağı ne zaman bitecek? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında şehirler arası seyahat kısıtlanmıştı. Şehir dışına çıkış yapabilmek için seyahat izin belgesi almak gerekiyor. Son günlerde en çok merak edilen konular arasında seyahat yasağının ne zaman sona ereceği oldu. Peki, şehirler arası yolculuk yasağı ne zaman bitecek? e-Devlet şehir dışı çıkış izin belgesi nasıl alınır? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 30.04.2020 11:36 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 11:41
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Son dakika: Şehirler arası yolculuk yasağı ne zaman bitecek? e-Devlet şehir dışı çıkış izin belgesi nasıl alınır?

Son dakika... Şehirler arası yolculuk ne zaman bitecek? Türkiye'de 11 Mart'ta ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından yurt genelinde önlemler artırıldı. Bu kapsamda 30 büyükşehir ve Zonguldak iline giriş-çıkış kısıtlanmıştı. Şehir dışına çıkabilmek için izin belgesi almak gerekiyor. Peki, şehirler arası yolculuk yasağı ne zaman bitecek? e-Devlet şehir dışı çıkış izin belgesi nasıl alınır? İşte ayrıntılar...

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Son dakika: Şehirler arası yolculuk yasağı ne zaman bitecek? e-Devlet şehir dışı çıkış izin belgesi nasıl alınır?

ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Mart ayında başlayan şehirler arası seyehat yasağı devam ediyor. 30 büyükşehir ve akciğer rahatsızlıklarının yoğun olduğu Zonguldak ilinde uygulanan şehirler arası yolculuk kısıtlamasının ne zaman biteceği konusunda bir açıklama bulunmuyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Son dakika: Şehirler arası yolculuk yasağı ne zaman bitecek? e-Devlet şehir dışı çıkış izin belgesi nasıl alınır?

ŞEHİRLER ARASI OTOBÜS SEFERLERİ VAR MI?

İller arası otobüs seferleri valiliklerin izni ile yapılmaya sürdürülecek. İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, valilerin/kaymakamların koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kurulu'na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacak.

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Son dakika: Şehirler arası yolculuk yasağı ne zaman bitecek? e-Devlet şehir dışı çıkış izin belgesi nasıl alınır?

Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini de içerecek şekilde "şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi" düzenlenecek.

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Son dakika: Şehirler arası yolculuk yasağı ne zaman bitecek? e-Devlet şehir dışı çıkış izin belgesi nasıl alınır?

İl ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçları (şehirlerarası yolcu otobüsleri dahil) araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul etmeye devam edecek.

Araç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olacak.