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65 yaş üstü hafta sonu sokağa çıkabilecek mi? 20 yaş altı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
Son dakika... 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Türkiye'de 11 Mart'ta ilk koronavirüs vakasının açıklanmasının ardından salgın tehlikesini önlemek için 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamaları hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, 65 yaş üstü hafta sonu sokağa çıkabilecek mi? 20 yaş altı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 30.04.2020 12:06Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 12:23