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Haberler Galeri 65 yaş üstü hafta sonu sokağa çıkabilecek mi? 20 yaş altı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

65 yaş üstü hafta sonu sokağa çıkabilecek mi? 20 yaş altı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Son dakika... 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Türkiye'de 11 Mart'ta ilk koronavirüs vakasının açıklanmasının ardından salgın tehlikesini önlemek için 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamaları hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, 65 yaş üstü hafta sonu sokağa çıkabilecek mi? 20 yaş altı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 30.04.2020 12:06 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 12:23
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65 yaş üstü hafta sonu sokağa çıkabilecek mi? 20 yaş altı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Son dakika... 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Yurt genelinde koronavirüsle mücadele sürüyor. Alınan tedbirler kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmaları yasaklanmıştı. Bilim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda 20 yaş altı vatandaşların da sokağa çıkmaları kısıtlanmıştı. Mayıs ayının gelmesiyle en çok merak edilen konulardan biri de sokağa çıkma yasağının ne zaman biteceği oldu. Peki, 65 yaş üstü hafta sonu sokağa çıkabilecek mi? 20 yaş altı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte detaylar...

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65 yaş üstü hafta sonu sokağa çıkabilecek mi? 20 yaş altı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

65 YAŞ ÜSTÜ HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKABİLECEK Mİ?

Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "65 yaşla ilgili gündem konusu oldu Bilim Kurulu'nda. Büyüklerimizi, çınarlarımızı hiç olmazsa birkaç saat gezmelerini dolaşmalarını, trafik araç kullanmadan yakın mesafe anlamında yapılabilir mi? Öyle bir serbestlik sözkonusu olabilir mi diye gündem oldu. Bununla ilgili daha net bir öneriye dönmedi. Bu da bir yaklaşıma gelirse görüş olarak Cumhurbaşkanımıza sunulmuş olur, karar noktasına gelir diye düşünüyorum." dedi.

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65 yaş üstü hafta sonu sokağa çıkabilecek mi? 20 yaş altı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

30 büyükşehir ve Zonguldak ili için uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi. Şimdi ise 20 yaş altı ve 65 yaş üstü yasağının ne zaman biteceği araştırılıyor. Ancak konu ile ilgili kesin bir tarih bulunmuyor. Salgın tehlikesi sona erene kadar yasağın devam edeceği düşünülüyor.

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65 yaş üstü hafta sonu sokağa çıkabilecek mi? 20 yaş altı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR, KAÇ TL?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada, "Bu normal bir sokağa çıkma yasağı değil, bunlar tedbirler. Bu durum daha ciddi bir tedbirdir. Normal sokağa çıkma yasağında virüse bulaşma ihtimaliniz yok. Buna rağmen sokağa çıkma yasağını delenler olursa 3.186 TL ile cezalandırılacaklar" diye konuştu.

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65 yaş üstü hafta sonu sokağa çıkabilecek mi? 20 yaş altı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 5 bin 231 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısının 44 bin 22'ye yükseldiğini bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 43 bin 498 test yapıldı. Bu kapsamda 2 bin 936 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.