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Kawasaki hastalığı nedir? Koronavirüsle kawasaki hastalığının ilişkisi var mı? Kawasaki hastalığı belirtileri neler?

Dünya koronavirüsle mücadele ederken İngiltere, Fransa ile Belçika'nın da yer aldığı bir dizi ülkede görülen kawasaki hastalığına benzer bir sendromun, yeni tip koronavirüse bağlı olmasından endişe ediliyor. Kawasaki hastalığına benzer belirtiler gösteren sendrom dünya çapında 100 çocukta görüldü. Bu gelişmelerin ardınan kawasaki hastalığı araştırılmaya başlandı. Peki, koronavirüsle kawasaki hastalığının ilişkisi var mı? Kawasaki hastalığı nedir, belirtileri neler?

Giriş Tarihi: 30.04.2020 10:19 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 10:37
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Kawasaki hastalığı nedir? Koronavirüsle kawasaki hastalığının ilişkisi var mı? Kawasaki hastalığı belirtileri neler?

Kawasaki hastalığı nedir? Kawasaki hastalığının koronavirüsle bir ilişkisi var mı? Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası kawasaki hastalığı gündeme geldi. Çocuklarda kalp ve damarları etkileyen yeni bir sendromun görülmesi, koronavirüse bağlı olmasından endişe ediliyor. Söz konusu sendrom, DSÖ'nün de gündeminde. Peki, Kawasaki hastalığı nedir? Koronavirüsle kawasaki hastalığının ilişkisi var mı? Kawasaki hastalığı belirtileri neler? İşte detaylar...

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Kawasaki hastalığı nedir? Koronavirüsle kawasaki hastalığının ilişkisi var mı? Kawasaki hastalığı belirtileri neler?

KAWASAKİ HASTALIĞI NEDİR?

Kawasaki hastalığı, ilk olarak 1967 yılında Tomisaku Kawasaki tarafından "Mukokütanöz lenf nodu sendromu" adı ile tanımlanmıştır. Kawasaki hastalığı veya mukokutanöz lenf nodu sendromu, arterlerde, damarlarda ve kılcal damarlarda iltihaplanmaya neden olan bir hastalıktır. Çocuklarda kalp hastalığının en yaygın nedenidir. Çoğu durumda tedaviden birkaç gün sonra ciddi bir sorun olmadan iyileşir, birçok çocukta herhangi bir kalıcı hasara neden olmaz. Nüksler (tekrar) nadir olarak görülür. Hastalık en sık Japonya, Amerika Birleşik Devletleri ve Uzakdoğu ülkelerinde özellikle de Japonya'da görülmektedir.

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Kawasaki hastalığı nedir? Koronavirüsle kawasaki hastalığının ilişkisi var mı? Kawasaki hastalığı belirtileri neler?

KAWASAKİ HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELER?

İlk aşama

- Üç günden uzun süren yüksek ateş
- Akıntı olmadan gözlerde ortaya çıkan kızarıklık
- Göğüsten bacağa kadar yayılan deride, kasıklarda ve genital bölgede kızarıklık
- El ve ayaklarda şişlik ve kızarıklık
- Özellikle boyunda büyümüş lenf bezleri
- Tahriş olmuş boğaz, ağız ve dudaklar
- Şişik ve parlak kırmızı dil (çilek görünümünde)

Bu süre zarfında kalp problemleri de ortaya çıkabilir.

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Kawasaki hastalığı nedir? Koronavirüsle kawasaki hastalığının ilişkisi var mı? Kawasaki hastalığı belirtileri neler?

İkinci aşama

- Eklem ağrısı
- İshal
- Kusma
- Karın ağrısı
- El ve ayak derisinin soyulması
- Safra kesesinin genişlemesi
- Geçici işitme kaybı

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Kawasaki hastalığı nedir? Koronavirüsle kawasaki hastalığının ilişkisi var mı? Kawasaki hastalığı belirtileri neler?

Üçüncü aşama

Hastalığın üçüncü aşamasında, komplikasyon gelişmedikçe belirtiler ve semptomlar yavaşça kaybolur. Çocukların eski enerjilerine kavuşabilmeleri ve normal görünmesi sekiz hafta kadar sürebilir.

Çocuğunuz bu semptomlardan herhangi birini gösteriyorsa doktorunuzu arayın. 1 yaşından küçük veya 5 yaşından büyük çocukların eksik semptom gösterme olasılığı daha yüksektir. Bu çocuklar; kalp hastalığı komplikasyonları riski yüksek olan Kawasaki hastalığı vakalarının yüzde 25'ini oluşturmaktadır.