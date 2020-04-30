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Kawasaki hastalığı nedir? Koronavirüsle kawasaki hastalığının ilişkisi var mı? Kawasaki hastalığı belirtileri neler?
Dünya koronavirüsle mücadele ederken İngiltere, Fransa ile Belçika'nın da yer aldığı bir dizi ülkede görülen kawasaki hastalığına benzer bir sendromun, yeni tip koronavirüse bağlı olmasından endişe ediliyor. Kawasaki hastalığına benzer belirtiler gösteren sendrom dünya çapında 100 çocukta görüldü. Bu gelişmelerin ardınan kawasaki hastalığı araştırılmaya başlandı. Peki, koronavirüsle kawasaki hastalığının ilişkisi var mı? Kawasaki hastalığı nedir, belirtileri neler?
Giriş Tarihi: 30.04.2020 10:19Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 10:37