Kawasaki hastalığı nedir? Koronavirüsle kawasaki hastalığının ilişkisi var mı? Kawasaki hastalığı belirtileri neler?

KAWASAKİ HASTALIĞI NEDİR?

Kawasaki hastalığı, ilk olarak 1967 yılında Tomisaku Kawasaki tarafından "Mukokütanöz lenf nodu sendromu" adı ile tanımlanmıştır. Kawasaki hastalığı veya mukokutanöz lenf nodu sendromu, arterlerde, damarlarda ve kılcal damarlarda iltihaplanmaya neden olan bir hastalıktır. Çocuklarda kalp hastalığının en yaygın nedenidir. Çoğu durumda tedaviden birkaç gün sonra ciddi bir sorun olmadan iyileşir, birçok çocukta herhangi bir kalıcı hasara neden olmaz. Nüksler (tekrar) nadir olarak görülür. Hastalık en sık Japonya, Amerika Birleşik Devletleri ve Uzakdoğu ülkelerinde özellikle de Japonya'da görülmektedir.