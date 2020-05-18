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Haberler Galeri Son dakika: Şehirler arası yolculuk ne zaman başlayacak? İllere giriş-çıkış yasağı ne zaman kalkacak?

Son dakika: Şehirler arası yolculuk ne zaman başlayacak? İllere giriş-çıkış yasağı ne zaman kalkacak?

Son dakika... Şehirler arası yolculuk ne zaman başlayacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında şehirler arası seyahat kısıtlanmıştı. Seyahat etmek zorunda olanlar için e-Devlet üzerinden izin belgesi düzenleniyor. Normalleşme takvimi sürecinde illere giriş-çıkış yasağının ne zaman sona ereceği merak ediliyordu. Peki, şehirler arası yolculuk ne zaman başlayacak? İllere giriş-çıkış yasağı ne zaman kalkacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 18.05.2020 11:42 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 11:49
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Son dakika: Şehirler arası yolculuk ne zaman başlayacak? İllere giriş-çıkış yasağı ne zaman kalkacak?

Son dakika... Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman sona erecek? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bir takım önlemler alındı. Bu kapsamda ilk etapta 30 büyükşehir ve Zonguldak iline giriş-çıkış yasaklandı. Daha sonra bu sayı 15'e düşürüldü. Şu an 15 ilde seyahat yasağı uygulanıyor. Normalleşme takvimi sürecinde seyahat yasağının ne zaman biteceği merak ediliyor. Peki, şehirler arası yolculuk ne zaman başlayacak? İllere giriş-çıkış yasağı ne zaman kalkacak? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

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Son dakika: Şehirler arası yolculuk ne zaman başlayacak? İllere giriş-çıkış yasağı ne zaman kalkacak?

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 15 ilde uygulanan şehirler arası giriş-çıkış yasağı 19 Mayıs Salı günü gece yarısına kadar devam edecek.

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Son dakika: Şehirler arası yolculuk ne zaman başlayacak? İllere giriş-çıkış yasağı ne zaman kalkacak?

SEYAHAT YASAĞI OLAN İLLER HANGİLERİ?

Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerine giriş-çıkış yasağı devam ediyor.

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Son dakika: Şehirler arası yolculuk ne zaman başlayacak? İllere giriş-çıkış yasağı ne zaman kalkacak?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN 'SEYAHAT KISITLAMASI' GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı, 81 valiliğe şehir giriş-çıkış tedbirlerine ilişkin yeni bir genelge gönderdi.

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Son dakika: Şehirler arası yolculuk ne zaman başlayacak? İllere giriş-çıkış yasağı ne zaman kalkacak?

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, valiliklere şehir giriş-çıkış tedbirlerine (seyahat kısıtlaması) ilişkin gönderilen genelgeyle, "Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon olmak üzere toplam 9 ilde seyahat kısıtlaması saat 00.00'dan itibaren sona erdi.