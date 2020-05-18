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Son dakika: Şehirler arası yolculuk ne zaman başlayacak? İllere giriş-çıkış yasağı ne zaman kalkacak?
Son dakika... Şehirler arası yolculuk ne zaman başlayacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında şehirler arası seyahat kısıtlanmıştı. Seyahat etmek zorunda olanlar için e-Devlet üzerinden izin belgesi düzenleniyor. Normalleşme takvimi sürecinde illere giriş-çıkış yasağının ne zaman sona ereceği merak ediliyordu. Peki, şehirler arası yolculuk ne zaman başlayacak? İllere giriş-çıkış yasağı ne zaman kalkacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 18.05.2020 11:42 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 11:49
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