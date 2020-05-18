Son dakika: Şehirler arası yolculuk ne zaman başlayacak? İllere giriş-çıkış yasağı ne zaman kalkacak?

Son dakika... Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman sona erecek? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bir takım önlemler alındı. Bu kapsamda ilk etapta 30 büyükşehir ve Zonguldak iline giriş-çıkış yasaklandı. Daha sonra bu sayı 15'e düşürüldü. Şu an 15 ilde seyahat yasağı uygulanıyor. Normalleşme takvimi sürecinde seyahat yasağının ne zaman biteceği merak ediliyor. Peki, şehirler arası yolculuk ne zaman başlayacak? İllere giriş-çıkış yasağı ne zaman kalkacak? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...