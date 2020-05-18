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Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Gözler Başkan Erdoğan'da...
Cumhurbaşkanlığı kabinesinin bugünkü toplantısında dört günlük bayram tatilinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıp uygulanmayacağı ve bayram sonrası seyahat yasağının kaldırılıp kaldırılmayacağının karara bağlanması bekleniyor. Koronavirüs salgını sonrası atılacak normalleşme adımlarını Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak...
Giriş Tarihi: 18.05.2020 08:23Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 08:26