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Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Gözler Başkan Erdoğan'da...

Cumhurbaşkanlığı kabinesinin bugünkü toplantısında dört günlük bayram tatilinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıp uygulanmayacağı ve bayram sonrası seyahat yasağının kaldırılıp kaldırılmayacağının karara bağlanması bekleniyor. Koronavirüs salgını sonrası atılacak normalleşme adımlarını Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak...

Giriş Tarihi: 18.05.2020 08:23 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 08:26
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Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Gözler Başkan Erdoğan'da...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün telekonferans yöntemiyle 8'inci kez gerçekleşecek Kabine toplantısında normalleşme süreci ile ilgili yeni kararlar alınacak.

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Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Gözler Başkan Erdoğan'da...

Başkan Erdoğan, daha önce koronavirüs tedbirlerine tam uyulması durumunda "Ramazan'ın ardından çifte bayram yaşayacağız" açıklaması yapmıştı.

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Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Gözler Başkan Erdoğan'da...

Bugünkü toplantıda geçtiğimiz hafta açılan AVM'lerdeki bir haftalık uygulamalar, 65 yaş üstü vatandaşlar ile 20 yaş altı gençler ve çocuklar için uygulanan sokağa çıkma izinlerinin uygulanmasına dair konular değerlendirilecek

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Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Gözler Başkan Erdoğan'da...

Seyahat yasağının kaldırıldığı 16 büyükşehirde duruma ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bilgilendirme yapacak.

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Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Gözler Başkan Erdoğan'da...

Aynı zamanda seyahat yasağının uygulandığı 14 büyükşehir ve Zonguldak'taki durum da toplantıda değerlendirilecek.